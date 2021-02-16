DSÖ yetkilileri açıkladı! İşte Vuhan’daki ilk bulgular

Bir yılı aşkın süredir tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 virüsüne dair incelemeler sürüyor. Salgının Aralık 2019’da ilk kez ortaya çıktığı Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde incelemelerde bulunan Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) bağlı ekip, yaklaşık 1 aydır araştırmalarını sürdürüyor. DSÖ ekibinden ilk tespitler de gelmeye başladı. Buna göre, Aralık 2019’da virüsün Vuhan’da sanılandan daha yaygın olduğu ve farklı türlerinin de bulunduğu belirlendi. Bu da salgının çok önceden var olduğuna dair bir işaret olarak değerlendirildi.

‘İLK HASTA İLE GÖRÜŞTÜK’

Vuhan’daki heyetin lideri Peter Ben Embarek, Amerikan CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, Vuhan’da Aralık 2019’daki salgının boyutunun ‘düşünülenden daha büyük olduğuna’ dair bulgulara ulaştıklarını söyledi. Embarek, COVID-19’un bu dönemde, Vuhan’da tespit edilenlerin dışında en az bin kişiye daha bulaşmış olabileceğini tahmin ettiklerini belirtti. Heyetin, 8 Aralık 2019’da Vuhan’da COVID-19’a yakalanan ilk kişiyle görüştüğünü söyleyen Peter Ben Embarek, Çinli bilim insanlarının DSÖ heyetine 174 vaka örneği sunduğunu aktardı. Vuhan’da Aralık 2019’da enfekte olan kişilerden alınan örnekleri incelediklerini de belirten Embarek, Vuhan’da, ‘COVID-19’ olarak tanınan SARS-CoV-2’nin tam 13 farklı genetik dizisini topladıklarını ifade etti.

PEKİN YÖNETİMİNE ÇAĞRI

Peter Ben Embarek, Çin’in şimdiye kadar incelenmesine izin vermediği yüzbinlerce kan örneğine derhal erişim sağlanması çağrısında da bulundu. Bilim insanları, 2.4 milyon insanın ölümüne neden olan koronavirüsün, yarasalarda ortaya çıkarak bir başka hayvan aracılığıyla insana bulaşmış olabileceğini tahmin ediyor. Ancak virüs ilk olarak Aralık 2019’da Çin’in Vuhan kentinde tespit edildiğinde, ilk bulaşın ne şekilde gerçekleştiği henüz kesin değil.

MARKETTEN Mİ BULAŞIYOR

COVID-19’un hızlı yayılan bir türüyle mücadele eden İngiltere’de şaşırtıcı bir bulgu elde edildi. Birleşik Krallık’ın sağlık kurumu Kamu Sağlığı İngiltere (PHE), hastaların virüs kaptıkları yerlere ilişkin verileri yayınladı. Buna göre, geçen hafta koronavirüs tespit edilenlerin yüzde 53’ü, bir süre önce en az bir kez markete alışverişe ya da çalışmaya gitti. Raporda, bu kişilerin virüsü burada kapıp kapmadıklarına ilişkin bir veri yer almadı.

AŞILI TURİZM DÖNEMİ BAŞLIYOR

Avrupa Birliği içinde tartışılan ‘aşı pasaportu’ ile turizme Rumlar da başlıyor. Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 1 Nisan’dan başlayarak İsrailli turistlerin ‘yeşil pasaport’ adını verdikleri ‘aşılı pasaportlarla’ herhangi bir karantina ya da kontrol olmadan seyahat edebilmeleri konusunda anlaştı. Geçen hafta ise Yunanistan ile İsrail ‘aşı pasaportu’ ile seyahatte anlaştıklarını açıklamıştı.