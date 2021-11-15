DSÖ: Yemen'de çocukların yüzde 75'i yetersiz besleniyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Gizem çözüldü... Kovid testleri neden negatif çıkıyor Aşılar bile değişebilir...Gizem çözüldü... Kovid testleri neden negatif çıkıyor? Aşılar bile değişebilir...#Koronavirüs
Bitcoinin en büyük sırrı çözülüyor Satoshi Nakamotonun kim olduğu ortaya çıkıyorBitcoin'in en büyük sırrı çözülüyor! Satoshi Nakamoto'nun kim olduğu ortaya çıkıyor#Bitcoin
Birçok fenomen arka arkaya paylaşıyor... Sosyal medyada bu tuzağa dikkatBirçok fenomen arka arkaya paylaşıyor... Sosyal medyada bu tuzağa dikkat!#Alışveriş Festivali
İşte o canavarın evi Fotoğraflara DHA ulaştı...İşte o canavarın evi! Fotoğraflara DHA ulaştı...#Samuray Kılıcı
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten önemli açıklamalarAK Parti Sözcüsü Çelik’ten önemli açıklamalar#AK PARTİ
Devlet Bahçeli’den talimat Herkes Müslüme için seferber olduDevlet Bahçeli’den talimat! Herkes Müslüme için seferber oldu#Müslüme Yağal
Borsa İstanbula BBVA dopingi Haftaya tarihi rekorla başladıBorsa İstanbul'a 'BBVA' dopingi! Haftaya tarihi rekorla başladı#BORSA İstanbul
Rekor yakalama için istenen cezalar belli olduRekor yakalama için istenen cezalar belli oldu#Kokain
Enerji devinden flaş karar İsim değiştirip tamamen İngiliz oluyorEnerji devinden flaş karar! İsim değiştirip tamamen İngiliz oluyor#Royal Dutch Shell
İngilterede kahreden rapor... Akılalmaz gerçek açığa çıktı... Ambulansın içinde öldülerİngiltere'de kahreden rapor... Akılalmaz gerçek açığa çıktı... Ambulansın içinde öldüler! #İngiltere
Fenerbahçeden ayrılışı olay olmuştu Almanyada kayıp aranıyor...Fenerbahçe'den ayrılışı olay olmuştu! Almanya'da kayıp aranıyor...#Ömer Faruk Beyaz
Ünlü modelin en acı günü: Son duasını bile ettirdiÜnlü modelin en acı günü: Son duasını bile ettirdi#Natalia Vodianova
ABDde inanılmaz anlar... Tek başına görünce şoke oldularABD'de inanılmaz anlar... Tek başına görünce şoke oldular!#ABD
Gezegenin balinalara çok ihtiyacı var Peki biz ne yaptıkGezegenin balinalara çok ihtiyacı var! Peki biz ne yaptık?#İklim Krizi
Babası vefat etti Aysun Kayacının büyük acısı...Babası vefat etti! Aysun Kayacı'nın büyük acısı...#Aysun Kayacı
HABERLERDünya Haberleri

DSÖ: Yemen'de çocukların yüzde 75'i yetersiz besleniyor

#YEMEN#DSÖ#Yetersiz Beslenme
DSÖ: Yemende çocukların yüzde 75i yetersiz besleniyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Yemenli çocukların yüzde 75'inin, yetersiz beslenme sıkıntısı çektiğini duyurdu.

Haberin Devamı

DSÖ'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Yemen'in 30 milyon nüfusundan 16,2 milyonunun gıda güvenliğinden yoksun olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Yemenli çocukların yüzde 75'i yetersiz beslenmeden muzdarip." ifadesine yer verildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#YEMEN#DSÖ#Yetersiz Beslenme

BAKMADAN GEÇME!

Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum

Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum!

#Ozan Orhon
Belarus krizi adım adım geldi

Belarus krizi adım adım geldi

#Belarus
Demet Özdemirden iddialara yanıt: Bugün estetiği fazla kaçırdım

Demet Özdemir'den iddialara yanıt: Bugün estetiği fazla kaçırdım

#Serap Paköz