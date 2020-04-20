DSÖ uzmanı uyardı: ‘Aşının garantisi yok tehdide alışılmalı’

İngiliz Observer gazetesine konuşan Nabarro, “Her virüse karşı illa ki güvenli ve etkili bir aşı geliştirilemiyor. Bazı virüsler, aşı geliştirilmesi konusunda çok ama çok zorlu. Dolayısıyla öngörülebilir bir gelecekte, bu virüs sabit bir tehdit oluştururken, hayatlarımıza devam etmenin yollarını bulmak zorundayız. Bu durum, hastalığın belirtilerini gösterenleri ve onların temas ettiği kişileri izole etmek anlamına geliyor. Yaşlıların korunması gerekecek. Hastanelerin vakalara bakma kapasitesi garanti edilmeli. Bizim için yeni normal bu olacak” dedi.