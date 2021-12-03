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DSÖ sözcüsü canlı yayında açıkladı: En istemediğimiz senaryo

#Omicron#Dsö#Aşı
DSÖ sözcüsü canlı yayında açıkladı: En istemediğimiz senaryo

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris canlı yayında Omicron varyantına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu ve ' Varyantla ilgili araştırmalarımız hala sürüyor' dedi.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris Güney Afrika'dan yayılan ve tüm dünyada panik olan Omciron varyantına ilişkin NTV'ye yaptığı açıklamada  DSÖ'nün en istemediği senaryonun aşılarda değişiklik olduğunu açıkladı ve Güney Afrika'ya sınırların kapatılmasına tepki gösterdi.

Harris'in dikkat çeken açıklamaları şöyle;

"Biz DSÖ olarak yeni bir varyant olup olmadığına karar vermiyoruz biz sadece bu varyantların endişe verici olup olmadığına karar veriyoruz.

VARYANT İLK NEREDE GÖRÜLDÜ

Bu varyantın kesinlikle olmasa dünyanın bir çok yerinde görülmüş olması ihtimal. Bizim bu varyantı öğrenmemizin sebebi Güney Afrika'nın yaptığı bildirim.

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GÜNEY AFRİKA'YA TEŞEKKÜR BORÇLUYUZ

Avrupa ülkeleri bu bildirimi yapmıyorsa Güney Afrika yapıyorsa bunu Güney Afrika olarak adlandırmak ne kadar adil? Bu çok önemli bir soru. Güney Afrika'ya altın madalya vermemiz gerekiyor. Hepimiz onlara teşekkür borçluyuz ama tam aksine sınırlar ve uçuşlar kapatıldı. Uçuş ve sınırları kapatırsanız bilim insanları gerekli araştırmaları nasıl yapacak. Bu sadece cezalandırma olarak değil mantıksal olarak da anlamsız

50 KADAR MUTASYONA UĞRAMIŞ

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Şu ana kadar bildiğimiz şey bu varyantın 50 kadar mutasyona uğradığı. Bu varyant hızlı mı bulaşıyor bunu henüz net olarak bilemiyoruz ama endişe verici olduğuna dair yeterince şüphe var.

ÖNEMLİ OLAN HASTANEYE YATIŞ ORANLARI

Güney Afrika'da Omicron başlamadan hemen önce grafiğin yükseldiğini fark ettik. Güney Afrika'dan hala gerekli verileri bekliyoruz. Bu varyant hastaneye yatış oranlarını nasıl etkileyecek bizim için önemli olan bu. Hastanelerde bu varyant var mı hastalığı nasıl etkiliyor una bakmamız gerek.

AVRUPA'DA TEMEL SORUN DELTA

Avrupa'da temel sorunun Delta olduğunu görüyoruz. Vakaların yüzde 90'ı Delta ama geriye dönük Omicronun ne kadar süredir dolaştığını araştırıyoruz.

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OMİCRON DAHA MI ÖLÜMCÜL?

Bu virüsün sizi öldürmesi 3-4 haftayı buluyor dolayısıyla varyantın ölümcül olup olmadığı konusunda henüz net bir bilgi yok. Bunu önümüzdeki günlerde gelecek veriler gösteriyor.

ASLINDA TÜM DÜNYAYA YETECEK KADAR AŞI VAR

Virüs fren olmadan yayıldığında varyanta dönüşüyor. Bunun için aşılama bizim için çok önemli. Aslında tüm dünyaya yetecek ve dağıtacak aşı var. Sadece bunun için ülkelerin hazırlık ve planlama yapması gerekir.

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EN İSTEMEDİĞİMİZ SENARYO

Aşının tamamen değişmesi hiç istemeyeceğimiz bir şey. Bu bizin en istemediğimiz senaryo.

 

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#Omicron#Dsö#Aşı

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