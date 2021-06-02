DSÖ, Sinovac’a onay verdi

Aşının 18 yaş üstü kişilerde, ilk doz ile ikinci doz arasında 4-8 hafta olacak şekilde kullanılması tavsiye edilen açıklamada, aşının ileri yaşlarda da etkili olduğunun gözlenmesi nedeniyle yaş üst limiti gerekmediği belirtildi. DSÖ, daha önce Çin menşeili Sinopharm’a onay vermişti. DSÖ onayı almasının ardından Sinovac aşısının, AB aşı pasaportuna dahil edilmesinin gündeme gelmesi bekleniyor.

MUTASYONLARA YUNAN ALFABESİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüs varyantlarını Yunan alfabesini kullanarak yeniden adlandırdı. Amaç, mutasyonların ülke isimleriyle anılarak damgalayıcı ve ırkçı çağrışımlarda bulunulmasının önüne geçmek. DSÖ, bilimsel isimlerin aynen kullanılmaya devam edeceğini, yaygın yeni mutasyonlar görüldükçe alfabenin diğer harfleriyle adlandırmanın süreceğini de bildirdi. Buna göre, İngiliz varyantı (B.1.1.7) “Alpha”, Güney Afrika varyantı (B.1.351) “Beta”, Brezilya varyantı (P.1) “Gamma” ve Hindistan varyantı (B.1.617.2) “Delta” olarak adlandırıldı.

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