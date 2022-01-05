DSÖ: Salgın yüzde 70 aşılamayla biter

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Basına ve kamuoyuna... Demirören Grubundan açıklamaBasına ve kamuoyuna... Demirören Grubu'ndan açıklama#Demirören Şirketler Grubu
Pandeminin sonu mu geliyor 1 SORU 4 UZMANPandeminin sonu mu geliyor? 1 SORU 4 UZMAN#Koronavirüs
İşte memur emeklisinin zamlı maaşları: Kuruşu kuruşuna hesapladıkİşte memur emeklisinin zamlı maaşları: Kuruşu kuruşuna hesapladık#Memur Emeklisi
Masada 4 kritik başlık vardıMasada 4 kritik başlık vardı#Recep Tayyip Erdoğan
‘Bil / Bul’ ekine dokunmamalıydık‘Bil / Bul’ ekine dokunmamalıydık#Bil / Bul Eki
Yeni yan etki iddiası Korona 9 yaşındaki çocuğa kâbusu yaşattıYeni yan etki iddiası! Korona 9 yaşındaki çocuğa kâbusu yaşattı#Koronavirüs
Nedeni belli oldu Kripto para piyasalarında deprem...Nedeni belli oldu! Kripto para piyasalarında deprem...#Kripto Para Piyasaları
TOGG dünyanın en büyük teknoloji fuarında… CEO’yu duygulandıran anlarTOGG dünyanın en büyük teknoloji fuarında… CEO’yu duygulandıran anlar#TOGG
Fed altın fiyatlarını vurdu İşte son durum...Fed altın fiyatlarını vurdu! İşte son durum...#Altın Fiyatları
Mafya patronu yakayı böyle ele verdi... 20 yıldır aranıyorduMafya patronu yakayı böyle ele verdi... 20 yıldır aranıyordu!#İtalya
Galatasaraydan beklenen hamle Başkanımız Guardiola ile görüştüGalatasaray'dan beklenen hamle! 'Başkanımız Guardiola ile görüştü'#Galatasaray
Novak Djokovic sınır dışı Babası topa girdi: Sokaklara döküleceğizNovak Djokovic sınır dışı! Babası topa girdi: Sokaklara döküleceğiz#Koronavirüs
Kazakistan yangın yeri... OHAL ilan edildi Putinden flaş hamleKazakistan yangın yeri... OHAL ilan edildi! Putin'den flaş hamle#Kazakistan
Pikan cevizli tarife tepki Kilosu 800 lira mıPikan cevizli tarife tepki! Kilosu 800 lira mı?#Yasemin Özilhan
Hafsanur Sancaktutan ve sevgilisi Deniz Can Aktaşın romantik Kapadokya tatiliHafsanur Sancaktutan ve sevgilisi Deniz Can Aktaş'ın romantik Kapadokya tatili#Deniz Can Aktaş
HABERLERDünya Haberleri

DSÖ: Salgın yüzde 70 aşılamayla biter

#DSÖ#Koronavirüs#Kovid-19
DSÖ: Salgın yüzde 70 aşılamayla biter

Dünya Sağlık Örgütü dün yaptığı açıklamada bazı ülkelerin yoğun bir şekilde ‘güçlendirici’ aşı yapmasını vurgulayarak bu durumun, ülkelerin salgından çıkış yollarını ‘güçlendirmediğini’ belirtti. Kovid-19 salgınından çıkış yolunun, tüm ülkelerin yüzde 70 aşılama oranına ulaşması olduğu ifade edildi. Hali hazırda dünya nüfusunun yüzde 58.6'sı en az bir doz aşı olurken yüzde 70 aşılama hedefine ulaşan ülke sayısı 14 oldu.

Haberin Devamı

DSÖ, Kovid-19 salgınının bitmesinin tek yolunun tüm ülkelerin dolayısıyla tüm dünyanın yüzde 70 aşılama oranına ulaşması olduğunu açıkladı. DSÖ kadrosunda bulunan Epidemiyolog Dr Maria Van Kerkhove’un basına yaptığı açıklamadan alıntılar yapan DSÖ, “Omicron varyantı, Delta varyantı gibi ‘yoğun bir biçimde’ bulaşırken, ülkeler salgından çıkış yollarını ‘güçlendiremedi’ (güçlendirici aşıya yapılan referans)” ifadelerini kullandı.

MUTASYON İÇİN EN UYGUN ORTAMLAR

Mutasyonun gerçekleşmesindeki en uygun şartların aşırı kalabalık, havalandırılmamış ortamlar ve aşılanmamış kişilerin bulunduğu ortamlar olduğu vurgulanan açıklamada; bir kısmın güçlendirici aşılama yapması yerine tüm dünya nüfusunun yüzde 70’inin aşılanmasının mutasyonu ve salgını sona erdireceği ifade edildi. Asıl zorluğun aşı olmadığı, en zayıf toplumların aşılanması olduğu belirtildi.

Haberin Devamı

AŞI EŞİTLİĞİ ÇAĞRISI

DSÖ’nün ‘aşı eşitliği çağrısının’ yeni yapılmadığı ifade edilerek birçok zengin ülkenin halkına dördüncü bir koronavirüs aşısı sunmayı düşündüğü sırada yapıldığı vurgulandı. Açıklamada; DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus’un 25 Aralık’tan önce yaptığı açıklamaya dikkat çekilerek "Kapsamlı Kovid güçlendirme aşı programlarının", "Hali hazırda aşılama oranı yüksek olan ülkelere arzı yönlendirip virüsün yayılması ve mutasyona uğraması için daha fazla fırsat vererek" salgını uzatabileceği konusunda uyardığı yinelendi.

DÜNYA NÜFUSUNUN YÜZDE 58.6'SI AŞI OLDU

Our World Data sitesinin her gün güncellediği küresel aşı verilerine göre; dünya nüfusunun yüzde 58.6’sı en az bir doz Kovid-19 aşısı oldu. Dünya Bankası verilerine göre düşük gelirli ülkelerde nüfusun ancak yüzde 8.5’i sadece bir doz aşı olurken yüzde 70 aşılama hedefine ulaşan ülke sayısı 14 oldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#DSÖ#Koronavirüs#Kovid-19

BAKMADAN GEÇME!

Omicron varyantı pandeminin sonunu mu getirecek 1 SORU 4 UZMAN

Omicron varyantı pandeminin sonunu mu getirecek? 1 SORU 4 UZMAN

#Koronavirüs
Tolgahan Sayışman 55 dakikada 40 kilo aldı

Tolgahan Sayışman 55 dakikada 40 kilo aldı!

#Tolgahan Sayışman
Dürüm döneri babası keşfetmiş... Kim inanır buna

Dürüm döneri babası keşfetmiş... 'Kim' inanır buna

#Kim Jong-İl

BAKMADAN GEÇME!

Omicron varyantı pandeminin sonunu mu getirecek 1 SORU 4 UZMAN

Omicron varyantı pandeminin sonunu mu getirecek? 1 SORU 4 UZMAN

#Koronavirüs
Tolgahan Sayışman 55 dakikada 40 kilo aldı

Tolgahan Sayışman 55 dakikada 40 kilo aldı!

#Tolgahan Sayışman
Dürüm döneri babası keşfetmiş... Kim inanır buna

Dürüm döneri babası keşfetmiş... 'Kim' inanır buna

#Kim Jong-İl