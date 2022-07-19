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DSÖ salgın ilan etti... Marburg'un semptomları belli oldu

#Marburg Virüsü#DSÖ#Dünya
DSÖ salgın ilan etti... Marburgun semptomları belli oldu

2 yılı aşkın süredir koronavirüs ile mücadele eden dünyaya bir kötü haber de Gana'dan geldi. DSÖ'nün Gana'da Marburg salgını olduğunu duyurmasının ardından virüsün semptomları netlik kazandı.

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2019'un son aylarında hayatımıza giren Koronavirüs (Kovid-19) dünya genelinde milyonlarca hayata mal oldu.

Pek çok alışkanlığımızı geride bırakmamıza neden olan virüs tabiri caizse kabuk değiştirmeye devam ediyor.

Koronavirüs Omicron'un alt varyantları ile karşımıza çıkmaya devam ederken DSÖ'den yeni bir salgın açıklaması geldi.

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Dünya Sağlık Örgütü Ganada Marburg salgını ilan ettiDünya Sağlık Örgütü Gana'da Marburg salgını ilan ettiHaberi görüntüle

Dünyanın en ölümcül virüslerinden biri olan Marburg virüsü bu ayın başlarında Afrika ülkesi Gana’da görülmüş, hayatını kaybeden 2 hastadan alınan örnekler test için laboratuvara yollanmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), Gana'da bu virüsüne bağlı olarak 2 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından ülkede Marburg salgınının olduğunu duyurmasının ardından bilim insanlarından beklenen açıklama geldi.

MARBURG'UN BELİRTİLERİ NELER?

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Virüsü mercek altına alan bilim insanları Marburg ilk belirtilerini ve 3 gün içinde ortaya çıkan belirtilerini açıkladı.

DSÖ salgın ilan etti... Marburgun semptomları belli oldu
Batı Afrika ülkelerinden Gana'da iki kişi Marburg virüsü nedeniyle hayatını kaybetti, 98 kişi karantinaya alındı... 

Virüsün ilk semptomları şöyle;

  • Ateş
  • Yoğun baş ağrısı
  • Kas ağrısı

Virüsün 3 gün içinde ortaya çıkan semptomları ise şu şekilde;

  • Sulu ishal
  • Mide ağrısı
  • Mide bulantısı
  • Kusma

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DSÖ "Bu aşamada hastaların görünümü 'hayalet gibi' bir tükenmişlik hali, çökmüş gözler, ifadesiz yüzler ve aşırı bir uyuşukluk hali diye tanımlanıyor" diyor.

Birçok hastada daha sonra vücudun çeşitli yerlerinde kanamalar başlıyor. Hastalar, aşırı kan kaybı ve şok nedeniyle virüse yakalandıktan sonra 8-9 gün içinde hayatlarını kaybediyor.

DSÖ'ye göre enfekte olanların ortalama yarısı yaşamını yitiriyor. Ancak virüsün en zararlı varyantlarında ölüm oranı % 88'i buluyor.

Ebola ile aynı aileden gelen ve çok bulaşıcı bir hemorajik ateş olan hastalığın insanlara meyve yarasaları yoluyla bulaşıyor.

VİRÜS NASIL YAYILIYOR?

Mısır meyve yarasası sıklıkla virüsü taşıyor. Afrika yeşil maymunları ve domuzlar da virüsü taşıyabiliyor. Virüs, insanlar arasında vücut sıvıları yoluyla yayılıyor.

Hastalar iyileşse de kanları ve spermleri aylar boyunca virüsü bulaştırabiliyor.

NASIL TEDAVİ EDİLEBİLİR?

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Virüs için belli bir aşı ya da tedavi yok. Ancak DSÖ bir dizi kan ürünü, ilaç ve bağışıklık tedavisinin geliştirildiğini söylüyor.

Doktorlar da hastanelerdeki hastalarında görülen semptomlarını sıvı ve kaybedilen kanı yerine koyarak hafifletebiliyor.

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#Marburg Virüsü#DSÖ#Dünya

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