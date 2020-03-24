DSÖ: Salgın hızlanıyor

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Kayıt altına alınan ilk vakadan 100 bininci vakaya ulaşmak 67 gün sürdü, ikinci 100 bin vaka 11 günde görüldü. Üçüncü 100 bine çıkmak ise sadece 4 gün sürdü” dedi. Kötü gidişin ancak saldırgan politikalarla değiştirilebileceğini söyleyen Tedros, “İnsanlara evde kalmalarını söylemek ya da sosyal mesafa salgını yavaşlatmak açısından önemli, fakat bunlar defansif yaklaşımlar. Virüsü yenmek istiyorsak saldırgan olmalıyız. Bu da, her şüpheliyi test ederek doğrulanmış vakaları izole etmek ve irtibat kurduğu kişileri karantinaya almakla mümkün” dedi. Öte yandan Tedros, tüm ülkelerin yeterli test kapasitesine sahip olmadığını da kabul etti. COVID-19’un tedavisi için onaylanmış bir ilaç bulunmadığını da hatırlatan Tedros, test edilmemiş ilaçları kullanmanın daha büyük zararları olabileceği uyarısında bulundu.

BM: SAVAŞMAYI DURDURUN

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’ten tüm dünyaya ateşkes çağrısı geldi. Guterres, savaş bölgelerindeki toplulukların salgından korunması için küresel ateşkes çağrısında bulundu.