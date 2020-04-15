DSÖ: Salgın Avrupa’da henüz zirveyi görmedi

BM Cenevre Ofisi’nde video konferans yoluyla düzenlenen basın toplantısında Harris, Avrupa’da İtalya ve İspanya dahil olmak üzere bazı ülkelerde salgının hafiflediğini ancak İngiltere ve Türkiye’de artışın devam ettiğini söyledi.

AŞI İÇİN EN AZ 12 AY: Harris, dünyanın aşı bulunması için 12 ay veya daha uzun süre beklemesi gerektiğini vurguladı.

GEVŞETME UYARISI: Salgının yavaşlama belirtileri üzerine bazı Avrupa ülkelerinde kısıtlamaların kaldırılmasına yönelik hamlelerine de değinen Harris, DSÖ’nün yayınlanacağı kılavuza uyulması çağrısında bulundu. Dr. Harris, iş yerleri ve okulların salgından korunması ve kalabalık mekanlarda sosyal mesafe kurallarında uyulması gerektiğinin altını çizdi.