DSÖ o iddiaları Çinlilere sordu: Virüs bu merkezden mi dışarı sızdı?

Aralık 2019’da koronavirüsün ilk kez tespit edildiği Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde, Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) bağlı uzmanlar incelemelerini sürdürüyor. Salgının başından bu yana ortaya atılan ve en çok kabul gören komplo teorilerinden biri, COVID-19’un Vuhan Viroloji Enstitüsü’nden önce atık sulara, oradan hayvanlara, son olarak da kentteki vahşi hayvan pazarı aracılığıyla insanlara bulaştığı yönündeydi. Pekin yönetimi bunun tam tersi yönde teoriler ortaya atarak virüsün dışarıdan ülkeye getirildiğini savunurken, Çin’in uzun süredir DSÖ ekibinin Vuhan’da inceleme yapmasına izin vermemesi şüpheleri arttırıyordu.

SIZMASI ZOR

Ocak ayının ortasında nihayet kente gelen ve COVID-19’un kökenine ilişkin araştırmalarda bulunan 10 kişilik DSÖ ekibi, hâlâ incelemelerini sürdürüyor. Vuhan’ı ziyaret eden ekipte yer alan St. Petersburg Epidemioloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü’nden Rus uzman Vladimir Dedkov, Vuhan Viroloji Enstitüsü’nün son derece donanımlı ve güvenli olduğunu söyleyerek “Buradan virüs sızdığını hayal etmek zor” dedi.

YILLAR SÜREBİLİR

Vuhan’daki DSÖ heyetinin başkanı Peter Ben Embarek, laboratuvardaki Çinli muhataplarına meşhur komplo teorilerini de sorduklarını söyledi. AFP ajansına konuşan Embarek, açık sözlü bir görüşme olduğunu belirterek bu komplo teorilerine karşı nasıl açıklama getirdiklerini sorduklarını da kaydetti. Bilimin gerçeklerin peşinde olduğunun altını çizen Embarek, komplolarla ilgili “Eğer hayaletleri takip etmeye başlarsak, bir yere varamayız” dedi. Yetkililer, virüsün ilk çıkış yerini bulmanın yıllar alabileceğini de söyledi.