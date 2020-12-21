DSÖ, mutasyon alarmı veren İngiltere’yi yakından izliyor

Yeni bir koronavirüs mutasyonunun vaka artışını hızlandırması üzerine İngiltere’de Noel öncesi sert kısıtlamalar uygulanmaya başlandı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), mutasyon konusunda İngiliz yetkililerle “yakın temasta” olduklarını duyurdu. Kurumdan yapılan açıklamada, mutasyonun özellikleri ve olası etkilerine dair daha fazla bilgi elde edildikçe, üye 194 ülkenin bilgilendirileceği kaydedildi.

ÖNLEM alın çağrısı

Öte yandan DSÖ Avrupa ofisi, yeni mutasyona karşı Avrupa ülkelerini önlem almaya çağırdı. İngiltere dışında Danimarka’da 9, Hollanda’da ise 1 mutasyonlu vaka görüldüğü kaydedilen açıklamada, “Ülkeler kontrol ve önleme çabalarını iki katına çıkarmalı” denildi. İtalya Sağlık Bakanı, ülkelerinde de mutasyonun görüldüğünü açıkladı. İngiltere’deki yeni tür vaka sayısının ise 1000’i geçtiği biliniyor. BBC’ye konuşan bir DSÖ yetkilisi, yeni türün İngiltere’nin güneydoğusunda ilk kez eylül ayında tespit edildiğini söyledi.

VAKA REKORU KIRILDI

Hızlı yayılan mutasyon endişeye neden olurken, günlük vaka artışında rekor kırıldı. İngiltere’de dün 35.928 yeni vaka görüldü. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni mutasyonun mevcut virüsten yüzde 70 daha hızlı yayıldığını, ancak daha ölümcül olduğuna dair bir kanıt bulunmadığını söylemişti. Bu mutasyona karşı mevcut aşıların etkinliğinin azaldığı yönünde bir veri bulunmuyor.

ALIŞVERİŞ YOĞUNLUĞU

İngiltere’nin başkenti Londra’da, salgın önlemleri kapsamında sıkı tecrit uygulanacağının duyurulmasının ardından alışveriş yoğunluğu yaşandı. Dün yürürlüğe giren ve mağaza, spor salonu, kuaför gibi işletmelerin 2 hafta süreyle kapatıldığı kısıtlamalar öncesinde, Regent ve Oxford caddelerindeki mağazalar önünde yağışlı havaya rağmen uzun kuyruklar oluştu. Kentte otel, misafirhane, sinema, tiyatro ve barların yanı sıra paket servis yapanların haricindeki tüm kafe ve restoranlar önceki hafta kapatılmıştı. Noel öncesinde yürürlüğe giren yeni kısıtlamaların 16 milyon İngilizi etkilediği hesaplanıyor.

DÜNYA UÇUŞLARI DURDURUYOR



Koronavirüsün çok daha hızlı yayılan bir mutasyonunun tespit edilmesinin ardından aralarında Türkiye’nin de olduğu pek çok ülke İngiltere’ye kapılarını kapattı. Twitter’dan açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere’de bulaş hızının arttığına dikkat çekerek, tedbir amaçlı İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika’dan uçuşların durdurulduğunu ilan etti. Koca, halen yoldaki uçuşlarla gelen tüm yolculara test yapılacağını ve karantina uygulanacağını da kaydetti. Hollanda yılın sonuna kadar İngiltere ile karşılıklı uçuşları iptal ederken, Belçika 24 saatliğine tren seferleri ve uçuşları askıya aldı. Avusturya ve İtalya uçuşları durduracaklarını açıkladı ancak bir takvim ilan etmediler. Almanya da İngiltere’den uçuşları yasakladı. Fransız hükümeti ise İngiltere’den tüm seyahatleri 48 saat süreyle durdurdu. Suudi Arabistan daha kapsamlı bir adım atarak bir hafta süreyle tüm sınırlarını kapattı, uluslararası uçuşları askıya aldı. İsrail, yabancı şirketlerce yapılan İngiltere uçuşlarını durdurdu. Kuveyt de İngiltere uçuşlarını yasakladı.

İSRALLİ PROFESÖR: AŞIYA ETKİSİ DRAMATİK OLMAZ



Ben-GurIon Üniversitesi’nden klinik mikrobiyoloji ve halk sağlığı uzmanı Profesör Jacob Moran-Gilad, İngiltere’deki mutasyonun mevcut aşıların etkinliğine önemli bir etkisi olmayacağını söyledi. İsrail hükümetinin pandemiyle mücadele ekibinde yer alan Prof. Moran-Gilad, Jerusalem Post gazetesine verdiği demeçte, virüslerin mutasyon geçirmesinin olağan bir durum olduğunu vurgulayarak, “Koronavirüsün Vuhan’da ilk tespit edildiğinden beri bilinen 1000 farklı mutasyonu bulunuyor, bunların çoğu zararsız” dedi. Mutasyon ve aşı etkinliği ilişkisine değinen Moran-Gilad, “Mutasyonun bir sabah aniden aşıları etkisiz kılacağını düşünmek için bir neden yok. Bu mutasyonun aşının etkinliğine zarar vereceğine dair bir gösterge de yok. Bağışıklık sistemi virüse karşı sadece tek bir türde değil, geniş çeşitlilikte antikor üretiyor. Bu nedenle mutasyonun aşıya bir etkisi olsa bile, bunun sonuçları o kadar dramatik olmayacaktır” görüşünü dile getirdi.