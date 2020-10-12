DSÖ: Kovid-19 aşısı aralıktan itibaren onaya sunulmaya hazır olabilir

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde video konferans yöntemiyle DSÖ salgın uzmanlarıyla toplantı düzenledi.

AA muhabirinin, Türkiye, ABD, Rusya, Çin ve İngiltere'deki aşı çalışmalarındaki son duruma ilişkin sorusunu, DSÖ bilim heyetinden başuzman Dr. Soumya Swaminathan ve DSÖ Genel Direktör Yardımcısı Dr. Mariangela Simao cevapladı.

Dünyadaki aşı çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirten Swaminathan, "Tüm dünyada gerçekleşen klinik deneylerdeki ilerlemeyi görmek gerçekten çok cesaret verici. Bildiğiniz gibi şu anda klinik deneylerin bazı aşamalarında yaklaşık 40 aşı adayımız var ve bunların 10'u son aşama olan FAZ-3 denemelerinde. Bunlar (son aşamadaki aşılar) bize aşıların hem etkinliği hem de güvenliği açısından bilgi verecek." dedi.

Dr. Swaminathan, Kovid-19 aşısının regülatörlerin onayına sunulmak üzere aralık ayı veya 2021'in başında hazır olacağını bildirdi.

Bilim insanı Swaminathan, Kovid-19 için pek çok adayı olmasının, etkili ve güvenli bir Kovid-19 aşısı bulunma şansını artırdığına dikkati çekti.

DSÖ Genel Direktör Yardımcısı ve İlaçlar ve Sağlık Ürünleri Sorumlusu Dr. Simao ise "Bu aşının, denemenin yapıldığı ülkede, deneye tabi tutulduğu ülkede ruhsatlandırılması gerekecek." dedi.

Simao, DSÖ'nün Kovid-19 aşısı için "ulusal regülatör makamlarla çok yakın çalıştığını belirterek, FAZ-3 denemelerinin fiilen sona ermesinden sonra yaygın bir aşılama için pek çok adım atılması gerektiğini kaydetti.

ABD'Lİ İLAÇ FİRMASINA, KOVİD-19 ANTİKOR TESTİ İÇİN "ACİL KULLANIM" YETKİSİ VERİLDİ

Sağlık teknolojileri firması Abbott, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) antikor testi için ABD'de "acil kullanım" yetkisi aldığını açıkladı.



İlaç ve tıbbi alet üreticisi firma, resmi internet sitesinden yaptığı duyuruda, ABD Gıda ve İlaç İdaresinin (FDA) Abbott laboratuvarlarında üretilen Kovid-19 antikor kan testinin acil kullanımına onay verdiğini belirtti.

Amerikan firması, “AdviseDX” testinin bir kişinin daha önce Kovid-19'a maruz kalıp kalmadığını tespit etmek için kanda “Immunoglobulin M” adı verilen bir antikor türünü tanımlamak için kullanıldığını ifade etti.

"ACİL KULLANIM" YETKİSİ

Dünyanın 160 ülkesinde faaliyet gösteren ilaç firması, önceden de “IgG" olarak adlandırılan bir başka antikor türünü tespit edebilen test dahil, 7 test için acil kullanım için yetkisi almıştı.

FDA, ciddi veya yaşamı tehdit eden hastalıkların teşhis ve tedavisi için yeterli veya onaylanmış alternatif ilaçların olmadığı durumlarda, onaylanmamış tıbbi ürünlere “acil kullanım" yetkisi verebiliyor