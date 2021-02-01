DSÖ koronanın ortaya çıktığı sıfır noktasında

DÜNYA Sağlık Örgütü (DSÖ) ekibi, Çin’in Vuhan kentinde koronavirüsün çıkış noktası kabul edilen Huanan deniz ürünleri pazarını, salgının başından bu yana ilk kez ziyaret etti. DSÖ heyeti, Vuhan’daki saha çalışmalarının üçüncü gününde ayrıca, gıda dağıtım merkezi olarak bilinen Baishazhou gıda pazarında virüsün tüm kente nasıl yayıldığını incelemek için saha çalışmaları yaptı. Heyet, virüsün kökenini araştırmak için Hubey Çin ve Batı Tıbbı Bölge Hastanesini ve Vuhan Jinyintan hastanesinde incelemelerde bulunmuştu. ABD, Avustralya, Almanya, Japonya, İngiltere, Rusya, Hollanda, Katar ve Vietnam’dan uzman ve araştırmacılardan oluşan heyet, 14 Ocak’ta özel uçakla kente gelmişti. Kente vardıktan sonra 14 günlük karantinaya alınan heyet, bu süreçte Çinli yetkililerle yapılan çevrim içi toplantılarla, bilgi alışverişinde bulunmuştu.

ÇİN ÖNCE GERİ ÇEVİRMİŞTİ

Pekin, daha önce ABD yönetiminin virüsün kökenine dair soruşturma başlatılması talebini reddetmiş, Avustralya hükümetinin Nisan 2020’de DSÖ’ye uluslararası soruşturma çağrısı yapması üzerine bu ülkeye de ihracat kısıtlamaları getirmişti. Dünya, salgından ilk kez, Çin’in 31 Aralık 2019’da Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde “kaynağı bilinmeyen gizemli solunum yolu hastalığı”nın ortaya çıktığını DSÖ’ye bildirmesiyle haberdar olmuştu.