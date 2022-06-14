DSÖ çalışma başlattı! 'Maymun Çiçeği' hastalığına yeni isim aranıyor...

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İki düzineden fazla ülkede yaklaşık 1300 kişiye bulaşan ve koronavirüs pandemisinden sonra dünyanın yeni korkulu rüyası haline gelen Maymun Çiçeği hastalığı (Monkeypox) bu sefer farklı bir tartışma ile dünya gündeminde.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) hastalığın adını değiştirmek için resmi bir çalışma başlattıklarını duyurdu. Çalışmanın gerekçesi ise şu andaki ismin 'ayrımcı' ve 'damgalayıcı' olması.

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BİLİM İNSANLARI: ACİL YENİ BİR İSİM BULUNMALI

Dünya genelinde 30'dan fazla uluslararası bilim insanı, 'maymun çiçeği' isminin ayrımcı ve damgalayıcı olması nedeniyle yeni bir isim bulunmasının acil bir ihtiyaç olduğunu belirtti.

Bilim insanları DSÖ'ye gönderdikleri mektupta hastalığın adının 'coğrafi bölgelerden ve hayvan adlarından kaçınmayı öneren' DSÖ yönergelerine uymadığını vurguladı.

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Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs de DSÖ tarafından resmi bir isimle tanımlanmadan önce 'Wuhan virüsü' olarak biliniyordu. Benzer tartışmalar sonrası hastalık 'SARS-CoV-2' olarak anılmaya başlanmıştı.

DSÖ: ÇALIŞMA BAŞLATTIK

Dünya Sağlık Örgütü'nden bir sözcü gelen eleştiriler sonrası ortopoks virüsleri (Maymun çiçeğinin ait olduğu aile) için bir çalışma başlattıklarını ve uzmanlardan isim önerileri aldıklarını açıkladı.



'Maymun Çiçeği' hastalığı her ne kadar ismini maymunlardan almış olsa da virüs çok sayıda memeli hayvanda görüldüğü için asıl kaynağı bilinmiyor.

DSÖ, Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün ortak kararlarına göre tartışmalı olan diğer bir hastalık ismi ise 'Domuz Gribi'.

DSÖ'nün bu hastalık için de bir çalışma başlatıp başlatmayacağı henüz bilinmiyor.

AFRİKA GÖRÜNTÜLERE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ



Yabancı Basın Birliği, Afrika (FPAA) hastalığın paniğe neden olduğu ilk zamanlarda yaptığı açıklama ile hastalıkla ilgili haberlerde Afrikalıların fotoğraflarının kullanılmasına tepki göstermişti.

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Medyanın virüs konusunda ırkçı davrandığını belirten FPAA," Avrupa'daki salgından bahsediyorsanız Avrupa'daki fotoğrafları kullanmalısınız" uyarısında bulunmuştu.

AFRİKA’DA ENDEMİK HASTALIK

Maymun çiçeği virüsü taşıyan kişilerin çoğu hastalığı hafif atlatıyor. Ancak 100 vakadan biri ölümcül olabiliyor. 2003 yılında ABD'de yaşanan yayılmada, 47 kişi ölmüştü.

Çiçek hastalığına kıyasla daha hafif geçen bir hastalık olan maymun çiçeği, batı ve orta Afrika’daki 11 ülkede endemik durumda. Özel bir aşısı ya da tedavisi bulunmasa da çiçek aşısı bu virüse karşı yüzde 85 koruyuculuk sağlıyor. Ayrıca aşısız olsalar bile hastalar genelde birkaç hafta içinde iyileşiyor.

BU 5 SEMPTOMA DİKKAT

İngiliz doktor Hilary Jones maymun çiçeği virüsünde en çok görülen 5 semptomu açıkladı. The Sun gazetesinde yer alan habere göre, dikkat edilmesi gereken 5 belirti şöyle;