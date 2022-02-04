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DSÖ Avrupa Direktörü Kluge: Omicron’dan kaçış yok

#DSÖ#Omicron#Koronavirüs

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü D. Hans Henri P. Kluge Omicron’dan kaçışın mümkün olmadığını belirterek “Omicron'dan kaçış yok ve ülkeler sağlık politikalarını ve sistemlerini, enfeksiyonu en aza indirmeye ve savunmasızları korumaya odaklanarak buna göre uyarlamalıdır” dedi.

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DSÖ Avrupa Direktörü Kluge, vaka sayılarının ciddi seviyelere çıkmasına neden olan Omicron varyantını Avrupa genelinde DHA’ya değerlendirdi. Kluge, Avrupa’da vaka sayılarının ne zaman düşeceğini yüzde 100 olarak tahmin etmenin imkansız olduğunu ifade ederek, “Ancak, Omicron bir oyun değiştirici olmuştur. Bir Omicron dalgalanmasının başlangıcı ile zirvesi arasındaki sürenin sadece 20 ila 25 gün olduğu görülüyor. Bu, Omicron'dan kaçış olmadığı anlamına gelir ve ülkeler, sağlık politikalarını ve sistemlerini, enfeksiyonu en aza indirmeye ve savunmasızları korumaya odaklanarak buna göre uyarlamalıdır. Gelecekteki varyantları yakalamak için daha sürdürülebilir takip protokollerini işler hale getirmek kilit nokta olacaktır” dedi. Kluge, Avrupa bölgesinde şu ana kadar 140 milyon vaka ve 1 milyon 700 binden fazla can kaybının tespit edildiğini belirterek, “Hala salgının merkez üssündeyiz” dedi.

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“AVRUPA’NIN YÜZDE 60’I MART AYINA KADAR OMICRON’A YAKALANCAK”

Kluge, Sağlık Metrikleri ve Değerlendirme Enstitüsü (IHME) verilerine göre Mart ayına kadar Avrupa nüfusunun yüzde 60’ının Omicron varyantına yakalanacağını ifade ederek, “Omicron, Avrupa ve Orta Asya'daki pandeminin acil durum aşamasının sonunu işaret edebilir. Omicron'un Delta'ya kıyasla daha az tehlikeli olması ve yüksek bulaşıcılık ile birleştiğinde, Omicron'un bölgede Kovid-19'u yönetilebilir hale getirmeye yardımcı olmasının mümkün olduğu anlamına geliyor. Ama henüz gardımızı düşüremeyiz” dedi. Kluge, Türkiye’de de aşı olmayanlara aşı olma çağrısında bulunarak, “Türkiye'deki insanları henüz yaptırmamışlarsa aşı olmaya çağırıyorum ve fiziksel mesafe, maske takma, el yıkama ve kapalı alanların uygun şekilde havalandırılması konusundaki yönergeleri takip etmeye çağırıyorum” ifadelerini kullandı.

“OMİCRON VAKALARI 1.5 İLA 3 GÜN İÇİNDE İKİYE KATLIYOR”

Kluge, Omicron’un Delta’dan farklı olarak doğudan batıya değil, batıdan doğuya doğru ilerleyen bir enfeksiyon dalgası oluşturduğunu belirtti. Verilere göre bulaşıcılık hızı açısından Omicron vakalarının 1,5-3 gün içinde ikiye katlandığını ifade eden Kluge, “Avrupa Bölgesi'nde Omicron, benzeri görülmemiş şekilde Delta’nın yerini alıyor. Omicron, Avrupa Bölgesi'ndeki vakaların yüzde 31.8'ini oluşturuyor, bu oran önceki hafta sadece yüzde 15 ve ondan önce sadece yüzde 6.3'tü. Bahsettiğim gibi, bölge nüfusunun yüzde 60'ının Mart ayı başına kadar Omicron ile enfekte olmasını bekliyoruz” dedi.

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Aşıların ölümlerde son derece etkili olduğunu ancak enfeksiyonu her zaman durduramadığının altını çizen Kluge, “Bunun da ötesinde, yeni bir varyant ortaya çıktığında bağışıklık sistemimiz daha az korunur. Bu nedenle, zamanı geldiğinde Kovid-19'u endemik mevsimsel bir hastalık olarak görmeye başlamamız ve grip gibi en savunmasız kişilere ‘tamamlayıcı’ aşılar sunmaya başlamamız gerekebilir. Ancak henüz orada değiliz ve pandemi bitmiş gibi davranmak sorumsuzluk olur” diye konuştu.

“BİR VİRÜS NE KADAR ÇOK DOLAŞIRSA, MUTASYONA UĞRAMA OLASILIĞI O KADAR ARTAR”

Omicron vakalarının artışıyla yeni bir varyantın ortaya çıkmasının muhtemel olduğunu vurgulayan Kluge, sözlerine şöyle devam etti:

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“Virüsler her zaman mutasyona uğrar, bu nedenle yeni varyantlar tamamen olasıdır. Aslında, küresel olarak Omicron vakalarındaki büyük artışla birlikte, er ya da geç yeni bir varyantın ortaya çıktığını görmemiz muhtemeldir. Bu nedenle, bu virüs yönetilebilir hale gelene ve öngörülebilir bir mevsimsel bulaşma modeline girene kadar herkesi aşılamamız gerekiyor. Ancak diğer önlemleri uygulamaya devam etmemiz de önemli. Şu an için Kovid-19 oldukça bulaşıcı, öngörülemeyen ve yaşamı tehdit eden bir virüs olmaya devam ediyor. Hedefimiz, tüm ülkelerdeki öncelikli grupların aşılanması olmalıdır. Avrupa bölgesinde, dünyada çok sayıda sağlık çalışanı ve savunmasız insan ilk dozunu bile almadı. Bunun ele alınması gerekiyor. Gelecekteki varyantlarla ilgili olarak, bu bize ve davranışımıza bağlıdır. Bir virüs ne kadar çok dolaşırsa, mutasyona uğrama olasılığı o kadar artar. Başka bir deyişle, daha fazla aktarım, daha fazla değişkene eşittir. Daha az iletim, daha az varyant.”

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#DSÖ#Omicron#Koronavirüs

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