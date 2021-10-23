DSÖ: Aşılar tek başına salgını bitirmeyecek

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Dünya genelinde aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ederken uzmanlar ise ısrarla aşı dışında alınması gereken diğer tedbirler konusunda uyarıyor. Delta başta olmak üzere peş peşe gelişen koronavirüs varyantları süreci olandan çok daha karmaşık hale getirirkeni yeniden enfekte riski de bu yıl iki katına çıktı.

Tam bu noktada Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Sözcüsü Margaret Harris tüm dünyayı tedirgin eden bir açıklama yaptı.

DSÖ SÖZCÜSÜ: AŞI BİZİ TEK BAŞINA KURTARAMAZ

DSÖ Sözcüsü Harris, Times Radio'ya yaptığı açıklamada pandemiden kurtulmak için asıl sorunun tek bir şeye odaklanmak olduğuna dikkat çekti ve 'Aşı bizi tek başına salgından kurtarmayacak' dedi.

KALABALIĞA GİRMEYİN, KAPALI MEKANLARDA MASKENİZİ TAKIN

Salgını yenmek istiyorsak aşı dışında başka önlemler de alınması gerektiğinin altını çizen DSÖ sözcüsü, "İnsanlar kalabalık ortamlar konusunda özellikle dikkatli olmalı, kapalı mekanlarda maske takmaya devam etmeli." dedi.

YENİ VARYANTLAR ÇIKABİLİR

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Koronavirüste yeni varyantların ortaya çıkabileceğini söyleyen Harris, "Aşı sihirli bir şekilde toplumu umduğumuz kadar etkili bir şekilde korumuş olsa bile, yeni bir varyant geliştirebilir ve tüm bu tüm süreci geri götürebilir. Bu nedenle yeni varyantlar gelişmeden önce dünyanın kalanı da aşılanmalı" dedi.

DSÖ: SALGIN 2022'DE DE DEVAM EDECEK

DSÖ'nün üst düzey yöneticilerinden Dr. Bruce Aylward geçtğimiz günlerde yaptığı açıklamada yoksul ülkelerin yeterince aşıya erişemedikleri için Kovid salgınının "gereğinden bir yıl daha uzun süreceğini" belirtmiş ve salgının 2022'de de etkili olabileceğini açıklamıştı