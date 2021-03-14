DSÖ: Aşıdan kimse ölmedi

Koronavirüs salgınında bir yılı aşkın bir süre geride kalırken, COVID-19’a karşı mücadele tüm hızıyla sürüyor. Bu nedenle pandeminin önüne hızlıca geçebilmek adına zamana karşı bir yarış sözkonusu. Sırf bu yüzden, normal şartlarda denemeleri uzun yıllar süren pek çok aşı ‘acil kullanım’ için onay aldı bile. Şimdiye kadar, dünya genelinde 300 milyonu aşkın kişinin aşılandığı belirtiliyor. Buna karşılık, aşıların güvenliğine ve uzun vadeli etkilerine ilişkin kafalarda hâlâ soru işaretleri var.

335 MİLYON KİŞİ AŞILANDI

Aşıların güvenli ve virüsü önlemede başarılı olduğu, hastaneye yatışları azaltmada etkili olduğu yönünde birçok araştırma yayınlandı. Ancak buna dair yüreklere su sepren önemli bir açıklama, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus’tan geldi. İsviçre’nin Cenevre kentindeki DSÖ genel merkezinde video konferans yöntemiyle basına konuşan Ghebreyesus, dünya çapında 335 milyondan fazla COVID-19 aşısının uygulandığını belirterek, aşıdan dolayı hiç kimsenin ölmediğini ancak virüs nedeniyle en az 2.6 milyon kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Buna ek olarak Ghebreyesus, “Aşıların hızlı ve adil bir şekilde dağıtılması” gerektiği, aksi halde daha fazla insanın öleceği uyarısında bulundu.

BİR AŞIYA DAHA ONAY

Aynı toplantıda, Johnson&Johnson’ın COVID-19 aşısına da acil kullanım için onay verdikleri açıklayan Ghebreyesus, bu aşının DSÖ’nün onay verdiği 4’üncü aşı olduğunu belirtti. COVID-19 Aşıları Küresel Erişim Programı’nın (COVAX) Johnson firmasına 500 milyon doz aşı siparişi verdiğini belirten Ghebreyesus, bu aşıları en kısa zamanda tedarik edeceklerini söyledi. DSÖ’den acil kullanım onayı alan ilk aşı Pfizer&BioNTech olurken, bunu Oxford & AstraZeneca ile Moderna takip etti.

MÜSLÜMAN ÜLKELER İÇİN ALARM

Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) Başkanı Pakistanlı diplomat Munir Akram, Islam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) tarafından düzenlenen bir etkinlikte, pandeminin Müslüman ülkeleri üzerindeki olumsuz etkisine dikkat çekti. Akram, “Bugün dünya, salgın nedeniyle karantina önlemleriyle karşı karşıya. Birçok İslam ülkesi, dijital dünyaya erişim noktasında zayıf olduğundan karanlıkta kaldı. Çocuklar dünyada neler olup bittiğini bilmiyor çünkü eğitime erişimleri, gelişmiş ülkelere göre çok daha düşük. Dünyada 400 milyon kişi işini kaybetti ve büyük çoğunluğu Afrika ve Güney Asya’daki Müslüman ülkelerde yaşıyor. Aramızdaki en zayıf ve yoksul ülkelere nasıl yardım edebiliriz, ekonomilerini nasıl canlandırabiliriz diye düşünmeliyiz. Bunu yapamazsak, İslam dünyası küresel ekonomideki zorluklarla baş edemeyecek” dedi.

İŞTE AŞILAMA YARIŞINDA İLKLER

- ABD’de Joe Biden’ın başkanlık görevine gelmesiyle birlikte aşılama yarışı da hız kazandı. Ülkenin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin (CDC) verilerine göre, ABD’de 65 milyon 965 binden fazla kişiye ilk doz, 35 milyonu aşkın kişiye de ikinci doz COVID-19 aşısı yapıldı. Böylece, ülke genelinde uygulanan aşı sayısı 100 milyon barajını geçti. Biden, göreve geldikten sonra “İlk 100 gün içinde 100 milyon kişiyi aşılama” hedefi koymuş, önceki gün yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında da 100 milyon kişiye, 60’ıncı günde ulaşacakları tahmininde bulunmuştu.

- İsrail’de 8.66 milyon aşı uygulanırken, bu neredeyse tüm nüfusun aşılandığı anlamına geliyor. Dolayısıyla aşılama yarışında en başarılı ülke İsrail olarak öne çıkıyor.

- İsrail’i Birleşik Arap Emirlikleri ve İngiltere takip ediyor.

- Türkiye’de 10 milyondan fazla aşı yapılmış durumda. Türkiye, Avrupa’da İngiltere’den sonra en çok aşılama yapan

ülke olarak öne çıkıyor.

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