DSÖ alarmda! Hantavirüs vaka sayısı arttı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Arjantin’den Afrika’nın batısındaki Cape Verde’ye gitmekte olan MV Hondius isimli yolcu gemisinde tespit edilen hantavirüs vakalarıyla ilgili alarma geçti. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, gemideki 8 şüpheli vakadan 5’inde hantavirüsün doğrulandığını açıkladı.

“DAHA FAZLA VAKA GÖRÜLEBİLİR”

Tedros, hantavirüsün kuluçka süresinin 6 haftaya kadar uzayabildiğini belirterek yeni vakaların ortaya çıkmasının mümkün olduğunu söyledi.

DSÖ Genel Direktörü, “Bunun sınırlı bir salgın olduğuna inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

YOLCULARA KABİNDEN ÇIKMAYIN TALİMATI

Tedros, gemide bulunan tüm yolcuların kabinlerinde kalmalarının istendiğini, semptom gösteren kişilerin ise derhal izole edilmesi gerektiğini açıkladı.

Salgının kaynağına ilişkin soruşturmaların sürdüğünü belirten Tedros, ilk iki vakanın Arjantin, Şili ve Uruguay’ı kapsayan bir kuş gözlem turuna katıldığını söyledi.

Açıklamada, söz konusu kişilerin hantavirüsü taşıdığı bilinen kemirgen türlerinin bulunduğu bölgeleri ziyaret etmiş olabileceği belirtildi.

DSÖ ARJANTİN YETKİLİLERİYLE TEMASTA

Tedros, DSÖ’nün Arjantinli yetkililerle birlikte çalışarak enfekte kişilerin temas zincirini ve hareketlerini araştırdığını kaydetti.

Geminin kaptanıyla da temas halinde olduklarını belirten Tedros, geminin yeniden hareket etmesinin ardından yolcuların moralinin “önemli ölçüde” düzeldiğini aktardı.

“HERKES MASKE TAKMALI”

Bulaşıcı hastalık epidemiyoloğu Maria van Kerkhove ise MV Hondius gemisindeki herkesin maske takmasının istendiğini açıkladı.

Van Kerkhove, şüpheli vakalarla temas eden veya bakımını üstlenen kişilerin daha yüksek seviyede kişisel koruyucu ekipman kullanması gerektiğini söyledi.

“BU COVID DEĞİL, ÇOK FARKLI YAYILIYOR”

Maria van Kerkhove, vaka sayısının artabileceğini ancak bunun temas takibinin etkili şekilde yürütüldüğünü gösterdiğini ifade etti.

Uzman isim, And hantavirüsünün genellikle yalnızca yakın insan temasıyla yayıldığını vurgulayarak, “Bu Covid değil, grip değil, çok farklı şekilde yayılıyor” dedi.