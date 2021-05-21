DSÖ açıkladı: Küresel ölüm sayısı teyit edilenden 2-3 kat fazla!

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), Dünya Sağlık İstatistikleri Raporu 2021 ve küresel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) artan ölüm oranı tahminlerini içeren raporu açıklandı.

Raporda, 31 Aralık 2020 itibarıyla ön tahminlerin, 2020'de Kovid-19 salgınına atfedilebilecek toplam küresel ölüm sayısının en az 3 milyon olduğunu gösterdiği belirtilerek, bu rakamın da resmi olarak bildirilen 1,8 milyondan 1,2 milyon daha fazla ölüm anlamına geldiğine işaret edildi.

Tahminlere göre şu anda DSÖ'ye bildirilen Kovid-19 kaynaklı 3,4 milyon ölüm sayısının muhtemelen önemli ölçüde eksik sayıldığı ifade edilen raporda, ölüm sayısının bundan en az 2-3 kat daha yüksek olduğu belirtildi.

DSÖ'nün veri ve analiz bölümünden sorumlu Genel Direktör Yardımcısı Samira Asma, Cenevre'de video konferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında rapora ilişkin bilgi verdi.

Asma, AA muhabirinin, Kovid-19 kaynaklı küresel vefat sayılarına ilişkin sorusu üzerine, "Bu aya kadar resmi olarak 3,4 milyon ölüm rapor edildiğini zaten biliyoruz. Ancak bu sayı gerçekten 2-3 kat daha fazla olabilir." dedi. Dünya genelinde 2020'deki ve öncesindeki ölüm sayılarına bakıldığında şimdiye kadar 6 ile 8 milyon arası insanın Kovid-19 nedeniyle ölmüş olabileceğini ifade eden Asma, salgının hala yükselişte olduğu uyarısında bulundu.

Asma, salgının yayılmaya devam ettiği özellikle Hindistan, Nepal gibi Asya ülkeleri başta olmak üzere Latin Amerika ülkelerinde virüs kaynaklı ölümlerin artışını sürdürdüğünü kaydetti.

Birçok ülkede ölüm nedenlerine ilişkin raporlamalarda sorunlar olduğunu belirten Asma, "Bu nedenle DSÖ, tüm ülkeleri güçlü veri ve sağlık bilgi sistemlerini geliştirmeye ve bunlara yatırım yapmaya çağırıyor." ifadesini kullandı.

KOVİD-19 SALGINI 29 ZENGİN ÜLKEDE YAKLAŞIK 1 MİLYON FAZLADAN ÖLÜME NEDEN OLDU

Araştırmacılar, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) 2020 yılında, 29 zengin ülkede yaklaşık 1 milyon fazladan ölüme yol açtığını bildirdi.

ABD merkezli United Press International’ın haberine göre, geçen yıl 29 varlıklı ülkede, tahminen 979 bin fazladan can kaybı yaşandı.

"Fazladan ölümler", belirli bir zaman diliminde beklenenin üzerindeki can kaybı sayısını ifade ederken ölüm sayılarının en yüksek olduğu 5 ülke 458 bin ile ABD, 94 bin 400 ile İngiltere, 89 bin 100 ile İtalya, 84 bin 100 ile İspanya ve 60 bin 100 ile Polonya oldu.

İngiliz BMJ dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, sadece Yeni Zelanda, Norveç ve Danimarka'da Kovid-19'a bağlı fazladan ölüm görülmedi.

Söz konusu 29 ülkedeki fazladan ölümler, büyük ölçüde 75 yaş ve üstü kişilerde görülürken bunu 65-74 yaş grubu izledi. 15 yaşın altındaki çocuklar arasındaki ölümler, ülkelerin çoğunda beklenen seviyelerde seyrederken bazı ülkelerde beklenenden daha düşük seviyelerde kayda geçti.

Ülkelerin çoğunda, erkeklerde fazladan ölüm oranlarının kadınlara göre daha yüksek olduğu ve bu farkın yaşla birlikte artma eğiliminde olduğu gözlendi. Ancak ABD'de, kadınlar arasındaki fazladan ölüm oranının, 85 yaş ve üstü erkeklerden daha yüksek olduğu belirlendi.

Oxford Üniversitesi Nüfus Sağlığı Bölümünden Nazrul İslam ve meslektaşları, verilerin, Kovid-19 salgınının toplam ölüm oranı üzerindeki doğrudan ve dolaylı etkileri hakkında önemli bilgileri ortaya koyduğunu belirtti.

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