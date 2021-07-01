DSÖ açıkladı: Avrupa'da büyük tehlike... 10 haftanın ardından artış başladı!

Yaz mevsimiyle birlikte artan seyahatler, kalabalık toplanmalar ve sosyal mesafe kısıtlamalarının kaldırılması gibi faktörler... Hepsi bir araya gelince uzun süredir azalma eğiliminde olan Kovid-19 vakaları yeniden yükselişe geçti. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, düzenlediği basın toplantısında vaka artışının yüzde 10'u bulduğunu açıkladı.

Özellikle Avrupa bazında iki aydır azalmaya başlayan Kovid-19 vakaları dikkat çekici şekilde artmaya başlarken DSÖ direktörü 'Disiplinli davranmaya devam etmezsek yeni bir dalgayla karşılaşabiliriz.' sözleriyle uyarı yaptı.

Kluge toplantıda bu artışın altında yatan temel sebebin İngiltere'de ortaya çıkan ve Alfa adı verilen varyanttan çok daha hızlı yayılan ve en az iki kat bulaşıcı olduğu açıklanan Delta varyantı olduğunu açıkladı.

Avrupa Hastalık kontrol Merkezi (ECDC) tarafından hazırlanan rapora göre ağustos ayı sonuna kadar Avrupa'da ortaya çıkacak yeni koronavirüs vakalarının yüze 90'ının Delta varyantı kaynaklı olacağı açıklandı.

Öte yandan Kluge, 53 ülkeden oluşan ve bazı Asya ülkelerinin de yer aldığı DSÖ'nün Avrupa Bölgesi'nde, yine ağustos ayından itibaren Delta varyantının en baskın Kovid-19 türü olabileceğini sözlerine ekledi.

Kluge, bu durumla karşı karşıyayken aşı kampanyalarının beklenilenden çok daha yavaş ilerlediğini ve aşılamayla sağlanacak korumadan yoksun kaldığımızı ifade etti.

Aşıların Delta varyantına karşı etkili olduğu ancak koruyuculuk için mutlaka iki doz gerektiğini söyleyen Kluge Avrupa Bölgesi'ndeki aşılama oranının %24'te kaldığını ve sağlık çalışanlarının %40'ının hala koruma altında olmadığının altını çizdi.

'Bu kabul edilemez bir durum.' diyen Kluge aşılamada mutlaka DSÖ'nün öngördüğü %80 oranına ulaşmak gerektiğini tekrar hatırlattı.

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