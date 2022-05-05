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DSÖ açıkladı: 15 milyon kişi koronavirüs ve bağlantılı sebeplerden hayatını kaybetti

#DSÖ#Koronavirüs#Ölüm Sayısı
DSÖ açıkladı: 15 milyon kişi koronavirüs ve bağlantılı sebeplerden hayatını kaybetti

Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs ve koronavirüsten kaynaklanan toplam ölüm sayısının yaklaşık 15 milyon olduğunu açıkladı. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus bu sayının bir uyarı niteliği taşıdığına dikkat çekti ve ülkeleri sağlık sistemlerine yatırım yapmaya davet etti.

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Koronavirüs salgınının başlaması ile her ülke kendi sistemini kurup vaka ve ölüm sayılarını kaydetti. Ülkelerden gelen istatistiklere göre dünya üzerindeki toplam koronavirüs ölüm sayısı 6 milyonu geçti.

Ancak sınırlı test sayıları ve ülkelerin izlediği farklı politikalar nedeniyle açıklanan toplam sayı şimdiye kadar hep tartışma konusu oldu.

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RESMİ RAKAMIN 2 KATINDAN FAZLA: 15 MİLYON İNSAN ÖLDÜ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) doğrudan koronavirüs ölümleri ile pandeminin neden olduğu diğer ölümleri ayırt etmek için rakamları hemen açıklamadı.

Örgüt bugün yaptığı açıklama ile son iki yılda ya koronavirüs ya da virüsün bunalmış sağlık sistemleri üzerindeki etkisi nedeniyle yaklaşık 15 milyon insanın öldüğü tahmininde bulundu.

Bu rakam resmi olarak açıklanan 6 milyon ölüm sayısının iki katından fazla. DSÖ'nün raporuna göre ölümlerin çoğu Güneydoğu Asya, Avrupa ve Amerika'da gerçekleşti.

DSÖ açıkladı: 15 milyon kişi koronavirüs ve bağlantılı sebeplerden hayatını kaybetti

RAKAMLAR UYARI NİTELİĞİNDE, ÖNLEM ALINMALI

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DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus bu rakamların uyarı niteliğinde olduğuna dikkat çekerek ülkeleri gelecekte sağlık konusunda oluşabilecek acil durumlara karşı daha fazla yatırım yapmaya davet etti.

SADECE KORONAVİRÜS HASTALARINI KAPSAMIYOR

DSÖ tarafından gerçek Kovid-19 ölümlerinin sayısını hesaplamakla görevlendirilen bilim insanları Ocak 2020 ile geçen yılın sonu arasında 13,3 milyon ile 16,6 milyon arasında ölüm olduğunu tahmin ediyor. Bu grup içerisinde koronavirüs vakalarının yanı sıra kanser hastaları gibi sağlık sistemindeki aksaklıklar nedeni ile tedavi olamayan insanlar da yer alıyor.

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 AFRİKA AZ ETKİLENİRKEN ABD VE İNGİLTERE SALGININ ALTINDA EZİLDİ

Yale School'da bulaşıcı hastalıklar uzmanı olan Albert Ko gelecekteki salgınlarla mücadele etmemiz için yapılan çalışmanın çok önemli olduğuna dikkat çekerek "Düşük aşı oranlarına rağmen neden Afrika virüsten en az etkilenen ülkelerden birisi? Ölüm oranları, ölümleri sayamadığımız için mi bu kadar düşüktü, yoksa bunu açıklayacak başka bir faktör var mıydı? İngiltere ve ABD gibi zengin ülkelerin ölümlerin altında ezilmesi kaynakların tek başına küresel bir salgını kontrol altına almak için yetersiz olduğunu  bize kanıtladı" dedi.

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FARKLI TAHMİNLER VAR

Washington Üniversitesi Sağlık Metrikleri ve Değerlendirme Enstitüsü'ndeki bilim insanları Ocak 2020'den Aralık 2021'e kadar 18 milyondan fazla koronavirüs ölümü olduğunu tahmin ediyor. Kanadalı araştırmacılar tarafından yönetilen başka bir ekip ise bu sayının çok daha fazla olduğunu, sadece Hindistan'da 3 milyondan fazla insanın koronavirüs nedeni ile hayatını kaybettiğini iddia etti.

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