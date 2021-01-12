DSÖ ABD'nin yaptırımlarını delmekle suçlanıyor

SURİYE’DEN LİBYA’YA ASKER TAŞIMAK İÇİN KULLANILDI

Sağlam kaynaklara dayandırılan istihbarata göre ‘Cham Wings’ havayollarına ait uçakların modelleri ve kuyruk numaraları, Libya’ya yasadışı yollar kullanarak milis güçlerini nakleden uçaklarla birebir eşleşiyor. Bu verilerin, ABD Hazine Bakanlığı’nın yaptırım kararlarında da kullanmış olması iddiaları güçlendiriyor.

KASIM SÜLEYMANİ DE KULLANMIŞTI



Havayolu yolu şirketiyle ilgili dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise General Kasım Süleymani’nin, geçtiğimiz yıl ocak ayında ABD tarafından gerçekleştirilen suikastta öldürülmesinden kısa bir süre önce Bağdat’a gitmek için ‘Cham Wings’ havayollarına ait bir uçak kullanması oldu.

'Cham Wings' havayolları 2011 yılındaki Suriye İç Savaşı'nın başlamasının hemen ardından, Suriye rejimine uygulanan yaptırımlar kapsamında kara listeye alınmıştı. Suriye'de savaşın şiddetinin artmasıyla birlikte yaptırımların kapsamı genişletilmiş ve 'Cham Wings' havayolları 2016 yılında daha ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalmıştı.

DSÖ’DEN İDDİALARA İLİŞKİN RESMİ BİR AÇIKLAMA YAPILMADI

Yaptırımları delmekle suçlanan DSÖ’den henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Söz konusu iddialara ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken ortaya atılan iddialar DSÖ’nün Libya ofisinin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşıma dayandırıldı. Paylaşımda, "Dünya Sağlık Örgütü, (DSÖ) Libya halkına insani yardım sağlamaya devam ediyor. DSÖ’nün Dubai'deki depolarından gönderilen, on altı tondan fazla ilaç, tıbbi malzeme ve ekipman Bingazi'deki Benina Uluslararası Havaalanına ulaştı." ifadelerine yer veriliyor. Libya’nın DSÖ Temsilcisi Elizabeth Hoff, malzemelerin sağlık tesislerindeki hizmetleri desteklemek ve koronavirüs salgınına karşı, sağlık sistemini güçlendirmek için kullanılacağını ifade etti. Hoff, DSÖ’nün, Libya’da ‘Uluslararası bağışçılar, yerel yetkililer ve ortaklarla iş birliği içinde artan sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için çalıştığını’ da sözlerine ekledi.

Kullanılan fotoğraf ve yaptırım altındaki havayolu şirketinin tercih edilmesine yöneltilen sorulara ilişkin DSÖ’den henüz resmi bir açıklama yapılmazken Suriye konusunda uzman isimlerden biri olan Charles Lister, Dünya Sağlık Örgütü’nü eleştirerek, Suriye’ye uygulanan yaptırımların delindiğine dikkat çekti.

‘CHAM WİNGS’ HAVAYOLLARINA ABD TARAFINDAN UYGULANAN YAPTIRIMLAR ŞÖYLEYDİ

ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC), 13582 sayılı emirle 2013 yılında Suriye merkezli ‘Cham Wings’ havayollarına yaptırım uygulama kararı aldı. Havayolu şirketinin Avrupa Birliği (AB) ve ABD hava sahalarını kullanması 2016 yılında yasaklanmıştı. Ayrıca şirketin Suriye ve İran dışındaki banka hesaplarına da ABD Hazine Bakanlığı tarafından tedbir kararı konulmuştu.

Yaptırımların gerekçeleri arasında ‘Terörü desteklemek, Suriye rejimi ve havayolları için maddi yardım, sponsorluk, finansal, materyal veya teknolojik destek, mal veya hizmet sağlama, İran ve Suriye arasında silah ve milis taşıma’ gösterilmişti.

