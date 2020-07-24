DSÖ: 2021’den önce aşı olmaz

Önceki gün herkese açık bir video konferansta konuşan DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, aşı geliştirme çalışmalarında ‘iyi ilerlemeler’ kaydedildiğini söyledi. Ancak Ryan, 2021 yılı başlarına kadar korona aşısının kullanılmaya başlanmasının beklenmemesi gerektiğini belirterek, “Gerçekçi olmak gerekirse gelecek yılın başlarında insanların aşılandığını görebiliriz” diye konuştu. Ryan şu an için öncelikli olanın yayılımı baskılamak olduğunu söyledi. DSÖ’nün aşının adil şekilde dağıtılmasını garanti altına almak için çalıştığını belirten Ryan, “Bu aşı zenginler ya da yoksullar için değil, herkes için” ifadelerini kullandı.