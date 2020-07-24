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Haber Giriş: 24.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

DSÖ: 2021’den önce aşı olmaz

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DSÖ: 2021’den önce aşı olmaz
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüse karşı etkili bir aşının, ancak 2021 yılında kullanılmaya başlanabileceğini açıkladı.

Önceki gün herkese açık bir video konferansta konuşan DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, aşı geliştirme çalışmalarında ‘iyi ilerlemeler’ kaydedildiğini söyledi. Ancak Ryan, 2021 yılı başlarına kadar korona aşısının kullanılmaya başlanmasının beklenmemesi gerektiğini belirterek, “Gerçekçi olmak gerekirse gelecek yılın başlarında insanların aşılandığını görebiliriz” diye konuştu. Ryan şu an için öncelikli olanın yayılımı baskılamak olduğunu söyledi. DSÖ’nün aşının adil şekilde dağıtılmasını garanti altına almak için çalıştığını belirten Ryan, “Bu aşı zenginler ya da yoksullar için değil, herkes için” ifadelerini kullandı.

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