Dronlar Kopenhag ve Oslo havaalanlarını felç etti: Zelenski'den Rusya'ya suçlama, NATO'ya yanıt verme çağrısı

Kopenhag ve Oslo havalimanları, hava sahalarında insansız hava araçları (İHA) görülmesi üzerine gece boyunca trafiğe kapatıldı. Kuzey Avrupa'nın en işlek merkezlerinden olan havalimanlarında yaşanan olay, on binlerce yolcuyu mağdur duruma düşürdü. Uçuşların iptal edilmesi ve yönlendirilmesi, bölgedeki hava ulaşımında aksamalara yol açtı.

Kopenhag Havalimanı'ndaki operasyonları aksatan İHA'ların kaynağı henüz tespit edilemedi. Danimarka medyası, dronların karadan mı yoksa denizden mi kontrol edildiği sorusunu gündeme getirdi.

Danimarkalı yetkililere göre ilk incelemeler, hava araçlarının "yetenekli bir operatör" tarafından uçurulduğunu gösteriyor. Danimarka Polis Şefi Jens Jespersen, bu konuda basına açıklamalarda bulundu.

'KABİLİYETE, İRADEYE VE EKİPMANA SAHİP BİR AKTÖR...'

Danimarka Polis Şefi Jens Jespersen bugün düzenlenen basın toplantısında, "(Saldırının arkasında) Bu şekilde hareket edebilecek kabiliyete, iradeye ve ekipmana sahip bir aktör var" ifadelerini kullandı. Jespersen, olayın arkasında kim ya da kimlerin olduğunun araştırıldığını belirtti.

Norveç Yayın Kuruluşu NRK'nın haberine göre, Danimarka ve Norveç yetkilileri iki ülkedeki olayların bağlantılı olma ihtimali üzerine temas halinde. İki başkentte yaşanan benzer olayların koordineli bir eylem olup olmadığı değerlendiriliyor.

TV2'ye yazılı açıklama yapan Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Kopenhag'daki kesintiyi "Danimarka'nın kritik altyapısına yönelik bugüne kadarki en ciddi saldırı" olarak nitelendirdi. Frederiksen, "Bu durum, içinde bulunduğumuz dönem ve bir toplum olarak hazırlıklı olmamız gereken şeyler hakkında bir fikir veriyor" dedi.

NORVEÇ'TEN RUSYA'YA SUÇLAMA

Norveç hükümeti, Rusya’nın bu yıl Norveç hava sahasını 3 kez ihlal ettiğini açıklayarak, Rusya’nın geçen hafta Estonya hava sahasına yönelik ihlalini de kınadı.

Açıklamada, Nisan ve Ağustos aylarında Vardo’nun kuzeydoğusunda deniz üzerinde iki olay yaşandığı, temmuz ayında ise Doğu Finnmark’ta kara sınırında ıssız bir bölgede üçüncü ihlalin meydana geldiği belirtildi.

Yetkililer, SU-24, SU-33 ve L410 Turbolet tipi uçakların karıştığı ihlallerin bir ila dört dakika arasında sürdüğünü aktardı. Norveç makamlarının, bu durumların kasıtlı mı yoksa navigasyon hatasından mı kaynaklandığını belirleyemediği ifade edildi.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Norveç’te yaşanan olayların Estonya, Polonya ve Romanya’daki ihlallere kıyasla hem kapsam hem de süre bakımından "daha küçük" olduğunu söyledi. Store, buna rağmen söz konusu ihlalleri çok ciddiye aldıklarını vurguladı.

Store, “Sebebi ne olursa olsun, bu kabul edilemez ve bunu Rus yetkililere açıkça ilettik” diye ekledi.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store

ZELENSKİ RUSYA'YI İŞARET ETTİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, konuyu IMF Başkanı Kristalina Georgieva ile yaptığı görüşmede gündeme getirdi. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı internet sitesinde yer alan açıklamada, "ikilinin, Kopenhag'ta yaşanan da dahil olmak üzere, Rusya'nın NATO üyesi ülkelerin hava sahası ihlallerini ele aldığı" kaydedildi.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı, müttefik devlet ve kurumlardan bu provokasyonlara kararlı bir yanıt gelmemesi halinde, Rusya'nın saldırgan eylemlerini sürdüreceğini ve Avrupa ve NATO ülkelerini sınamaya devam edeceğini vurguladı" ifadelerine yer verildi.

'SABOTAJ İHTİMALİ DAHA YÜKSEK'

The Guardian'ın haberinde, Danimarkalı yetkililerin, havaalanındaki olaya ilişkin geniş kapsamlı bir soruşturma yürüttüğü kaydedildi. Kopenhag polisi ve Danimarka Güvenlik ve İstihbarat Servisi (PET) ortak bir basın toplantısı düzenledi.

PET Operasyon Direktörü Flemming Drejer, mevcut uluslararası durum göz önüne alındığında, yaşanan olayın Danimarka'ya karşı bir sabotaj tehdidi olmasının daha yüksek bir ihtimal olduğunu ifade etti. Drejer, tüm olası senaryoların ve bağlantıların değerlendirildiğinin altını çizdi.

Kopenhag Polisi Müdürü Anne Tonnes ise yaşananları Danimarka yasalarının ağır bir ihlali olarak tanımladı. Tonnes, olayın ülkenin kritik altyapısı üzerindeki ciddi etkisine dikkat çekti. Danimarka medyası, Müdür Tøones'in olayı defalarca "saldırı" olarak nitelendirdiğini aktardı.