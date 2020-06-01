Dragon uzaya vardı

SpaceX’in önceki gün Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’yle (NASA) birlikte gerçekleştirdiği insanlı uçuşun ardından Falcon 9 roketi ucuna yerleştirilen ‘Dragon’ kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu’na başarılı bir şekilde kenetlendi. AFP’nin haberine göre, kapsül manuel kullanıma gerek kalmadan otomatik olarak istasyona kilitlenmeyi başardı.

‘ABD’NİN KAHRAMANI’

ABD’nin uzay konusunda son dönemde kaybettiği prestiji geri kazanmasına yol açan uçuşun ardından SpaceX şirketinin kurucusu Elon Musk’a sosyal medyada “ABD’nin yeni kahramanı” yakıştırması yapıldı. İş insanı Musk’ın sahibi olduğu California merkezli SpaceX firması, son altı yılını Crew Dragon kapsülünü inşa etmek ve test etmek için harcadı.

BU UÇUŞ NEDEN ÖNEMLİ?

UÇUŞUN tamamlanmasıyla birlikte 9 yıl aradan sonra ABD topraklarından uzaya ilk insan taşıma misyonu gerçekleşmiş olacak. Bu sebeple uzaya insan taşıma yarışında Amerika’nın prestijini yeniden kazanmasında önemli bir adım olarak görülüyor.