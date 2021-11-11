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‘Dr. Öz, Trump’ın partisinden aday olacak’

#Dr. Mehmet Öz#ABD#Aday
‘Dr. Öz, Trump’ın partisinden aday olacak’

Dünyaca ünlü kalp cerrahı ve Hürriyet yazarı Mehmet Öz’ün (61), Donald Trump’ın partisi Cumhuriyetçi Parti’den gelecek yıl aday olacağı iddia edildi.

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ABD’li TV sunucusu Oprah Winfrey tarafından ‘Amerika’nın doktoru’ ilan edildikten sonra üne kavuşan cerrah ve televizyoncu Dr. Mehmet Öz’ün, yetiştiği eyalet olan Pennsylvania’dan siyasete katılmayı düşündüğü haberleri ABD’nin gündemine oturdu. Dr. Öz’ün sözcüsü, yaptığı açıklamada “Dr. Oz, ABD Senatosu’na aday olması için cesaretlendirildi ancak şu anda şovumuza odaklanmış durumda” ifadesini kullandı.

TRUMP’IN DOKTORUYDU

Son bir yıldır Pennsylvania’daki evinde yaşadığı ve bu eyalette oy kullandığı belirtilen Mehmet Öz’ün, gelecek yıl aday olmayacağı bilinen Cumhuriyetçi senatör Pat Toomey’nin yerine aday olacağı iddia ediliyor. Öz, eski ABD Başkanı Trump’ın Oval Ofis’teki doktoru olarak da biliniyor.

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#Dr. Mehmet Öz#ABD#Aday

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