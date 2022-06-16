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Dr. Öz şimdi de miras kavgasıyla ABD gündeminde

#Mehmet Öz#The Dr. Oz Show#Miras
Dr. Öz şimdi de miras kavgasıyla ABD gündeminde

ABD’de ‘The Dr. Oz Show’ adlı televizyon programıyla dünya çapında tanınan ve Cumhuriyetçi Parti’den Pennsylvania eyaletinin senatörlüğü için yarışan Dr. Mehmet Öz, kardeşleriyle giriştiği miras mücadelesiyle gündeme geldi.

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Amerikan basınında yer alan haberlere göre, Dr. Öz ile kız kardeşi Seval Öz, diğer kız kardeşleri Nazlım Suna Öz’e karşı babalarının mirasından haksız kazanç elde ettiği gerekçesiyle dava açtı. Seval ve Mehmet Öz, kardeşlerinin 2018’in sonlarında İstanbul’da bir hastanede ölmek üzereyken babalarının banka hesaplarını yağmalamaya başladığını, sahte vasiyetname düzenleyerek haksız kazanç elde ettiğini öne sürdü.

KARDEŞİ ABD’DE DAVA AÇTI

New York Yüksek Mahkemesi’nde 2020 yılında görülmeye başlanan davada ise İstanbul’da yaşayan Nazlım Suna Öz, abisi Mehmet Öz’ü aylık 15 bin dolarlık kira gelirini kendisine vermemekle suçladı.

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#Mehmet Öz#The Dr. Oz Show#Miras

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