Dr. Öz Senato’dan onay aldı

Haberin Devamı

Ülkedeki yaşlılara ve düşük gelirli gruplara sağlık hizmeti sunan en üst kurumları yönetecek olan Öz, bu göreve getirilen ilk Türk oldu.

1 TRİLYON DOLARLIK BÜTÇE

Öz’ün adaylığı, Senato’da yapılan oylamada, 45 “hayır” oyuna karşı 53 “evet” oyuyla kabul edildi. CMS, yaklaşık 160 milyon Amerikalı için yıllık 1 trilyon dolardan fazla harcamayı kapsayan sağlık sigortası işleyişini denetliyor. Merkez bünyesindeki Medicare sigortası, 65 yaş üstüne sağlık hizmeti sunarken, Medicaid ise düşük gelir grubuna sağlık sigortası hizmeti veriyor. Öz’ün direktörlüğü döneminde, Trump yönetiminin sağlık harcamalarını azaltma politikası kapsamında CMS bünyesinde işten çıkarılmalara gidilmesi bekleniyor. Öz, Senato’daki adaylık oturumunda CMS için hedeflerini “sigortalardan yararlananlara daha fazla şeffaflık sağlamak, yapay zeka kullanarak işleyişi optimize etmek ve israf, dolandırıcılık ve suistimalin kökünü kazımak” olarak açıklamıştı.

Haberin Devamı

TRUMP ‘ALTIN KART’I TANITTI

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan vatandaşlığı ve oturum izni sağlayan Altın Kart’ı “5 milyon dolara bu sizin olabilir” ifadeleriyle basına tanıttı. ABD lideri, 35 yıllık ‘EB-5’ yatırımcı vizesinin yerini alacak, 5 milyon dolar karşılığında vatandaşlık imkânı sunan ‘Altın Kart’ uygulamasını Şubat ayında duyurmuştu.

ZENGİNLERİN ‘YEŞİL KARTI’

Trump, Başkanlık uçağı Air Force One’da kendisi adına düzenlenmiş ilk Altın Kart’ı gösterdi. Kartın ön yüzünde, ABD Başkanı’nın Ağustos 2023’te, 2020 Başkanlık seçim sonuçlarına müdahale suçlamasıyla ifade verdiği, Atlanta adliyesinde çekilen sabıka fotoğrafı yer alıyor. İki hafta içinde uygulamaya girmesi beklenen Altın Kart uygulaması, Yeşil Kart’a benzese de yalnızca “zengin kişilere” sunulacak. Ayrıca Amerikan şirketleri, vatandaş olmayan kişileri işe almak için Altın Kart’ı kullanabilecek. ABD Başkanı, karttan elde edilen gelirin iş yaratmak için kullanılabileceğini savunarak “Bir milyon satarsak, bu 5 trilyon dolar eder. Çok satacağımızı, çünkü gerçekten bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorum” demişti.

Haberin Devamı

TRUMP VE VANCE’DEN LE PEN’E DESTEK

ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance, Avrupa Birliği (AB) fonlarını kötüye kullanmaktan yargılandığı davada yolsuzluktan suçlu bulunan ve beş yıl süreyle kamu görevinden men edilen Fransız aşırı sağcı siyasetçi Marine Le Pen’e destek açıklaması yaptı. Le Pen’in durumu ile kendi siyasi süreçleri arasında benzerlikler olduğunu savunan Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social’dan, “Marine Le Pen’e karşı yürütülen cadı avı, Avrupa’daki solcuların, ifade özgürlüğünü susturmak ve siyasi rakiplerini sansürlemek için hukuku silah olarak kullanmalarının bir başka örneğidir”dedi. Le Pen hakkındaki suçlamaların “basit bir muhasebe hatası gibi göründüğünü” öne süren ABD Başkanı, henüz hapse girmemiş olan Le Pen’e “özgürlük” çağrısı yaptı. Başkan Yardımcısı JD Vance de Le Pen hakkında “küçük suçlamalar” olduğunu söylerken, siyasi men almasının “demokratik” olmadığını savundu.

Haberin Devamı

Hakkında iki yılı ertelenmiş dört yıllık hapis cezası ve 100 bin Euro para cezası verilen Le Pen, hemen yürürlüğe girmek üzere beş yıl süreyle de kamu görevlerinden men edilmiş, bu karar Fransız siyasetçinin 2027 cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki adaylığına engel oluşturmuştu. Öte yandan Le Pen’in yarın Paris’te destekçileriyle bir miting düzenlemesi bekleniyor.