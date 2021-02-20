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Dünya
DHA
Haber Giriş: 20.02.2021 - 22:10 | Son Güncelleme:

Dr. Fauci'den flaş açıklama! 'Trump, koronavirüs konusunda oldukça şanslıydı'

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Dr. Fauci'den flaş açıklama! 'Trump, koronavirüs konusunda oldukça şanslıydı'
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ABDde bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Anthony Fauci, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüse (Covid-19) yakalanması ve iyileşmesi konusunda oldukça şanslı olduğunu söyledi. Fauci, "Ciddi bir duruma düşebilirdi. Bence oldukça şanslıydı" dedi.

 

ABD’nin pandemiyle mücadelede önde gelen üyelerinden Dr. Anthony Fauci, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüse yakalanması ve iyileşmesi konusunda oldukça şanslı olduğunu açıkladı. Fauci, Trump'ın kilosuna ve yaşına dikkat çekti ve bu virüsün Trump için ölümcül olabileceğini ifade ederek, "Ciddi bir duruma düşebilirdi. Bence oldukça şanslıydı" dedi.

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