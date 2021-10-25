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Dr. Fauci tarihi verdi! Çocuklar için koronavirüs aşısında flaş gelişme

#Pfizer-Biontech#Koronavirüs#Aşı
Dr. Fauci tarihi verdi Çocuklar için koronavirüs aşısında flaş gelişme

ABD Başkanı Joe Biden'ın Sağlık Başdanışmanı ve ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, Pfizer-BioNTech'in 5-11 yaş grubu için geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kasım başında hazır olabileceğini söyledi.

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Fauci, ABC ulusal televizyonunda yaptığı açıklamada, "Her şey yolunda gider ve federal düzenleyicilerden onay alınırsa, aşıların kasım ayının ilk veya ikinci haftasında 5 ila 11 arasındaki çocukların kullanımı için mevcut olması mümkün." diye konuştu. Pfizer-BioNTech tarafından geçen hafta ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) sağlanan verilerin ümit verici olduğunu belirten Fauci, böylelikle yıl sonuna kadar birçok Amerikalı çocuğun aşılanabileceğini kaydetti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Başkanı Dr. Rochelle Walensky de FOX TV'ye verdiği mülakatta, FDA ve CDC onayının ardından çocuklara, Noel tatilinden önce Kovid-19 aşısı yaptırmak için hızla harekete geçileceğinden umutlu olduğunu dile getirdi.
Walensky, "5-11 yaş grubundaki çocuklarına aşı yaptırmak için sabırsızlanan birçok ebeveyn olduğunu biliyoruz ve bunun için elimizden geldiğince çabuk harekete geçmeyi amaçlıyoruz." dedi.

FDA tavsiye paneli, Pfizer-BioNTech'in 5-11 yaş grubu için yaptığı Kovid-19 aşı başvurusunu yarın görüşecek.

5-11 YAŞ GRUBUNDA YÜZDE 91 ETKİLİ

FDA'nın internet sitesinde, 22 Ekim'de, Pfizer-BioNTech'in 5-11 yaş grubu aşı çalışmasının, yüzde 90,7 etkili olduğu duyurulmuştu.
Çalışmada 5-11 yaş aralığındaki 2 bin 268 çocuğa 3 hafta arayla plasebo veya normal dozun üçte biri oranında Kovid-19 aşısı yapıldığı, aşılama yapılan çocukların yapılmayanlara kıyasla bağışıklık sistemlerinin antikor üreterek daha da güçlendiğinin gözlemlendiği ve virüsü çok daha hafif semptomlarla atlattıkları kaydedilmişti. ABD'de 5-11 yaş aralığında yaklaşık 28 milyon çocuk bulunuyor.

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#Pfizer-Biontech#Koronavirüs#Aşı

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