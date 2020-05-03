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Dünya
DHA
Haber Giriş: 03.05.2020 - 10:58,Son Güncelleme:

Dr Fauci, Senato Sağlık Komitesi’nde ifade verecek

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Dr Fauci, Senato Sağlık Komitesi’nde ifade verecek
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Beyaz Saray’ın koronavirüs danışmanı Dr. Anthony Fauci'nin Demokratlar'ın daha önce ifade vermesini engellemesine rağmen Cumhuriyetçi bir Senato Sağlık Komitesi önünde ifade vereceği açıklandı.

ABD Senatosu Sağlık Komitesi Başkanı Lamar Alexander tarafından basına verilen bilgiye göre, Beyaz Saray Dr Fauci’ye 12 Mayıs’ta yapılacak duruşmada ifade vermesine izin verdi. Demokratlar daha önce farklı bir komitenin 6 Mayıs’ta yapılacak görüşmelerinde Dr. Fauci’nin ifade vermesini engellemişti.

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