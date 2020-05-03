Dr Fauci, Senato Sağlık Komitesi’nde ifade verecek

ABD Senatosu Sağlık Komitesi Başkanı Lamar Alexander tarafından basına verilen bilgiye göre, Beyaz Saray Dr Fauci’ye 12 Mayıs’ta yapılacak duruşmada ifade vermesine izin verdi. Demokratlar daha önce farklı bir komitenin 6 Mayıs’ta yapılacak görüşmelerinde Dr. Fauci’nin ifade vermesini engellemişti.