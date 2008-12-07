Dövmeli nine!

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi

Bunların arasında hiç kuşkusuz en ilgi çekeni fuara İngiltere’den katılan Isobel Varley adlı kadın oldu. 70 yaşındaki Varley, dazlak kafasından başlayıp iri göğüslerine uzanan ve vücudunu saran inanılmaz görüntüsüyle dünyanın en çok dövmeye sahip kadını olmanın ’hakkını veriyor’ doğrusu. 1986’dan beri dövme yaptırdığını belirten çılgın büyükanne bunun adeta bağımlısı olduğunu söylüyor. Ayak parmaklarından başına kadar tüm vücudunu dövmeyle kaplatan Varley’nin ten rengini görmek ise mümkün değil.