Dosya kapanmıştı, yetkililer bile şaşırdı: 23 yıllık sır ortaya çıktı! Sahilde neler yaşandı?

ABD’nin California eyaletinde bir sahilde bulunan tek bir insan kemiği, 1999’dan bu yana çözülemeyen sıra dışı bir kayıp vakasını yeniden gündeme taşıdı. 2022 yazında Kuzey California’daki Salmon Creek Eyalet Plajı’nda deniz kabuğu arayan bir ailenin bulduğu kemik parçasının, yıllar önce ortadan kaybolan eski bankacı Walter Karl Kinney’e ait olduğu açıklandı.

Olayı daha da dikkat çekici hale getiren ayrıntı ise şu: Kinney’e ait başka kalıntılar aslında 1999’da da bulunmuş, ancak bu yeni kemik parçası yıllarca kimliği belirlenemeyen ayrı bir dosya olarak kalmıştı. Böylece uzmanların ifadesiyle aynı kişi, iki ayrı dönemde iki kez “kimliği belirsiz ölü” dosyasına girmiş oldu.

EN SON 10 AĞUSTOS 1999'DA GÖRÜLMÜŞTÜ

Walter Karl Kinney’in 59 yaşındayken ortadan kaybolduğu, Santa Rosa bölgesinde yaşadığı ve en son 10 Ağustos 1999 tarihinde görüldüğü belirtildi. Yetkililere göre 17 Haziran 2022’de Salmon Creek sahilinde bulunan uzun kemik üzerinde cerrahi donanım izleri vardı.

Yapılan ilk inceleme bunun büyük olasılıkla kaval kemiği, yani tibia olduğunu gösterdi. Ancak bölgede yapılan aramalarda başka bir kalıntıya rastlanmayınca soruşturma ilk aşamada tıkandı. Dosya daha sonra bu tür kimliksiz kalıntıların çözümlenmesine yardımcı olan DNA Doe Project’e devredildi.

Kuruluş, elde edilen DNA profilini 2026 yılının ocak ayında açık soy ağacı veritabanına yükledi ve araştırma kısa sürede sonuç verdi.

DNA Doe Project’in aktardığına göre ekip, Doğu Yakası’ndan California’ya göç etmiş bir aile hattına ulaştı. Soy ağacı adım adım takip edilince izler Walter Karl Kinney’e çıktı.

Asıl kırılma noktası ise ekip üyelerinin 1999 yılında Bodega Bay civarında kıyıya vuran insan kalıntılarıyla ilgili eski haberlere ulaşması oldu. Bu dosya yeniden incelendiğinde, 2003 yılında Kinney’in kızının yetkililerle temasa geçtiği ve X-ray kayıtları kullanılarak o dönemde bulunan parçaların da Walter Karl Kinney’e ait olduğunun doğrulandığı görüldü. Böylece 2022’de bulunan kemik parçasının da aynı kişiye ait olduğu kesinleşti.





SAHİLDE BULUNAN TEK KEMİK DOSYAYI YENİDEN AÇTI

Bu dosyayı ilginç kılan en önemli unsur, olayın klasik bir kayıp vakasından çok daha karmaşık olması. Çünkü burada yetkililer, bir kişinin kimliğini yıllar önce kısmen belirlemiş olsa da yeni bulunan kalıntılar ayrı bir bilmece olarak önlerine geldi.

2022’de plajda bulunan kemiğin üzerinde ameliyat izi ve metal tıbbi parça bulunması, soruşturmanın ciddiyetini ilk anda artırdı. Buna rağmen tek başına bir kemik parçası üzerinden kimlik tespiti yapmak son derece zor olduğundan, dosya uzun süre belirsiz kaldı.

Sonoma County Şerif Ofisi ile çalışan DNA Doe Project, modern adli genetik yöntemlerin bu tür vakalarda ne kadar kritik hale geldiğini de bir kez daha gösterdi. Ekipten Traci Onders, olayın alışılmadık olduğunu, aynı kişinin iki ayrı süreçte iki kez “John Doe” haline gelmesinin çok sık rastlanan bir durum olmadığını söyledi.

Kuruluşa göre aday isme sadece sekiz gün içinde ulaşıldı; ardından şerif ofisi ek delillerle kimliği doğruladı. Yetkililer de yaptıkları açıklamada, bu işbirliğinin bölgede bulunan isimsiz kalıntıların kimliklendirilmesi açısından büyük değer taşıdığını vurguladı.

Soruşturmada dikkat çeken bir başka ayrıntı da, 1999’da bulunan ilk kalıntılarla 2022’de bulunan yeni kemiğin birbirine oldukça yakın bölgelerde ortaya çıkmış olması. Eski dosyalara göre 1999’da kıyıya vuran kalıntılar Bodega Bay tarafında bulunmuştu.

2022’deki kemik ise birkaç mil kuzeydeki Salmon Creek sahilinde ortaya çıktı. Bu da yıllar boyunca deniz hareketleri, kıyı koşulları ve doğal süreçlerin vakadaki tabloyu daha karmaşık hale getirmiş olabileceği değerlendirmelerine yol açtı. Ancak kamuoyuna açıklanan bilgilerde ölüm nedeni ya da olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin net bir sonuca henüz yer verilmedi.





Remains found on Bay Area beach traced back to missing banker Walter Karl Kinney



1999’DAN BUGÜNE UZANAN SIRADIŞI BİR KAYIP HİKAYESİ

Walter Karl Kinney’in hikayesi yalnızca bir adli dosya olarak değil, yıllar süren kişisel bir belirsizlik olarak da dikkat çekiyor. Açıklamalara göre Kinney 1940 doğumluydu; San Diego’da dünyaya geldi, daha sonra Santa Rosa’ya taşındı ve bir dönem bankacılık yaptı. Kızı tarafından yapılan açıklamada babasının “zeki ve çok hassas” biri olduğu, fakat dünyanın onun için fazla sert bir yer haline geldiği ifade edildi. Bazı Amerikan yayınlarında, aile içi uzaklaşmalar, alkol sorunları ve uzun süre haber alınamayan dönemlerin bu dosyanın geç fark edilmesinde etkili olabileceği de aktarıldı.

Bu ayrıntılar, kayıp vakalarının neden bazen yıllarca resmi kayıtlarda net biçimde ilerlemediğini de gösteriyor. Özellikle yetişkin bir kişinin hayatının belli dönemlerinde ailesiyle bağının zayıf olması, farklı şehirlerde yaşaması ya da düzensiz bir yaşam sürmesi, ortadan kaybolma olaylarının geç fark edilmesine yol açabiliyor. Walter Karl Kinney dosyasında da tablo biraz böyle gelişmiş görünüyor. İlk kalıntılar bulunduğunda kimlik hemen netleşmedi; daha sonra aileden gelen bilgi ve tıbbi kayıtlarla kısmi çözüm sağlandı. Fakat 2022’deki yeni bulgu, dosyanın aslında tam anlamıyla kapanmadığını gösterdi.

Uzmanlara göre genetik soyağacı yöntemleri, özellikle klasik polis soruşturmalarının tıkandığı vakalarda giderek daha fazla önem kazanıyor. Bu yöntemde bulunan DNA örneği, kamuya açık ya da izinli veri tabanlarındaki genetik izlerle karşılaştırılıyor. Birebir eşleşme çıkmasa bile uzak akrabalık bağları üzerinden aile ağaçları kuruluyor. Son yıllarda ABD’de onlarca eski dosyanın bu yöntemle aydınlatıldığı biliniyor. Walter Karl Kinney vakası da bu teknolojinin yalnızca suç soruşturmalarında değil, yıllar sonra ortaya çıkan insan kalıntılarının kimliğini belirlemede de ne kadar etkili olduğunu gösteren yeni örneklerden biri oldu.

DNA TEKNOLOJİSİ CEVAP VERDİ AMA TÜM SORULAR HÂLÂ ÇÖZÜLMEDİ

Dosyada kimlik artık netleşmiş olsa da yanıt bekleyen sorular tamamen ortadan kalkmış değil. Walter Karl Kinney’in ölüm koşullarına, olayın bir kaza mı, intihar mı yoksa başka bir nedenle mi yaşandığına dair kamuoyuna açıklanmış kesin bir bulgu bulunmuyor.

Eldeki bilgiler, yalnızca farklı tarihlerde kıyıya vuran kalıntıların aynı kişiye ait olduğunun doğrulandığını gösteriyor. Bu nedenle olay adli anlamda kısmen çözüldü, ama hayatını nasıl kaybettiği sorusu açısından hâlâ gri alanlar var.

Buna rağmen uzmanlar ve yetkililer için dosyanın en azından bir yönü kapanmış durumda: İsimsiz kemik parçası artık bir numara değil, bir insana ait. Şerif ofisi ve DNA Doe Project’in açıklamaları da bu noktaya dikkat çekiyor. Çünkü bu tür dosyalarda kimlik tespiti yalnızca resmi kayıtların tamamlanması anlamına gelmiyor; aynı zamanda aileler için yıllarca süren belirsizliğin biraz olsun dağılması anlamına geliyor.

Walter Karl Kinney’in kızının sözleri de bunun duygusal tarafını ortaya koyuyor. Bazen tek bir kemik parçası, yıllardır kapatılamayan bir hikayeyi yeniden açıyor; bazen de onlarca yıl sonra bir aileye geç de olsa bir cevap veriyor.