Dostum Türkiyede muamması

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Burak Özügergin, Özbek General Raşid Dostum'un Türkiye'ye geldiğine ilişkin olarak, "General Dostum'un Türkiye'de olduğu doğrudur" dedi.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) 16. Bakanlar Konseyi Toplantısı için Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bulunan Özügergin, Özbek General Raşid Dostum'un Türkiye'ye geldiğine ilişkin bazı haberler konusunda gazetecilere açıklama yaptı.



NE ŞEKİLDE VE NE ZAÖMAN GELDİĞİ MUAMMA

"General Dostum'un Türkiye'de olduğu doğrudur" diyen Özügergin, Dostum hakkında Afganistan'da devam eden bir yargı süreci olmadığını vurguladı ve Dostum'un Türkiye'de ev hapsinde bulunmadığını belirtti.

General Dostum'un halen eşi ve çocuklarının yaşadığı evde, ailesiyle birlikte olduğunu ifade eden Özügergin, "General Dostum Afganistan'daki Türk soylu toplumun onursal lideridir. Türkiye'de bazı temasları olabilir" dedi. Özügergin, Dostum'un Türkiye'ye ne şekilde ve ne zaman geldiğine ilişkin ise yorum yapmadı.

"DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DAVET ETTİ"

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Bu arada, Dostum'un partisi olan Cümbüş Partisinin icra yürütme kurulu üyesi Enver Sedat da yaptığı açıklamada, Dostum'un Türkiye'ye gittiğini doğrulayarak, ziyaretin Dışişleri Bakanlığının davetiyle düzenlendiğini öne sürdü.

"Herhangi bir sürgün durumunun" söz konusu olmadığını vurgulayan Sedat, "Biz Afganistan'daki en büyük partilerden biriyiz. Bu çerçevede Dostum'un sürgünü söz konusu olamaz" dedi.



"BAYRAMDAN SONRA AFGANİSTAN'A DÖNECEK"

Sedat, Dostum'un bayramda ailesini ziyaret ettikten sonra, bayram sonrası Afganistan'a döneceğini belirtirken, Özbek generalin daha önce de davet üzerine Türkiye'yi ziyaret ettiğini sözlerine ekledi.