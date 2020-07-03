Dostum Heiko sınırı açın

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Turizm ve Kültür Bakanı Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri Almanya’nın seyahat uyarısını kaldırması için Berlin’e çıkarma yaptı. Çavuşoğlu mevkidaşı Heiko Maas’la Turizm Bakanı Ersoy Ekonomi Bakanı Peter Altmaier ile görüştü. Maas ile basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, Türkiye’ye seyahat kısıtlamalarının kaldırmasını istedi.

‘14 GÜN KARANTİNA KORKUTUYOR’

Mevkidaşı Maas’a ‘Dostum Heiko’ diye hitap eden Çavuşoğlu şöyle dedi: “Biz tabii ki Alman turistlerin ve Almanya’da yaşayan Türklerin gelmesini isteriz. Türklerin ailelerini ziyaret etmelerini isteriz. Ama dönüşte bu 14 günlük karantina onları da korkutuyor. Gözden geçirilmesi gerekiyor. Bu seyahat uyarılarına rağmen şu anda Antalya’ya Almanlar geliyor. Antalya’da, Alanya’da, benim de komşum olan Almanlar da gelmeye başladı. Bunlar Türkiye’nin güvenli olduğunun göstergesi. Bu seyahat uyarısı ve engeller kalkarsa, o zaman rahat bir ortamda gelip tatil yapacaklar.” Öte yandan Almanya’nın, Alanya ve Muğla gibi vaka sayısının az olduğu şehirleri güvenli bölge ilan edebileceği bilgisi ulaştı. Alman yetkililerin turistik bölgelerde alınan önlemlerden etkilendikleri belirtildi.

BAKAN MAAS TOPU AB’YE ATTI

Çavuşoğlu’na ‘Sevgili Mevlüt’ diye hitap eden Maas ise bu konuda kararı AB’nin vereceğini belirterek, topu Brüksel’e attı.

Maas, “Biz bugün çok bilgi aldık. Bunları önce hükümet olarak değerlendireceğiz. Aynı zamanda bu verileri AB Komisyonu’na da sunacağız. AB’nin nasıl karar vereceği, Türkiye’nin pozitif listeye alınıp alınmayacağı konusunda önceden görüş belirtmem doğru olmaz” dedi.

‘TÜRKİYE ÇOK ÖNEMLİ PARTNER’

Maas, Almanya’nın AB dönem başkanlığını devralmasından hemen sonra ilk görüştüğü dışişleri bakanının Türkiye’den mevkidaşı olduğunu vurgulayarak ve Türkiye’yi “Doğu Akdeniz’de, Orta ve Yakın Doğu’daki gelişmelerle ilgili AB için çok önemli bir görüşme partneri” olarak niteledi.

Almanya’nın Türkiye AB arasında yapıcı bir diyalog için çalışacağını vurgulayan Bakan Maas, Suriye ve Libya’da siyasi çözüme varılmasında Türkiye’nin önemli rolü olduğunu söyledi.

FRANSA’DAN AMASIZ MAMASIZ ÖZÜR BEKLİYORUZ

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransa’nın Akdeniz’de fırkateynlerinin Türk savaş gemisi tarafından taciz edildiği iddiasının doğru olmadığını belirterek şunları söyledi:

“Fransa burada gerek AB’ye gerekse NATO’ya doğruyu söylememiştir. Bizim gemilerimizin kilit attığı iddiası doğru değildir. Raporlarla, belgelerle biz bunu kanıtladık ve NATO’ya verdik. NATO bu gerçeği gördü. Fransa yanlış bilgilendirme ve yönlendirmeyle Türkiye aleyhtarlığı yapacağı yerine, samimi bir itirafta bulunmalı.

İLİŞKİLERE ÖNEM VERİYORUZ

Bizim de Fransa’dan beklentimiz, amasız mamasız, net bir şekilde bizden özür dilemesidir. Birisi yönetimi yanıltmış olabilir. Biz NATO müttefiklerimizle ilişkilerimize çok önem veriyoruz. Böyle bir olayın yaşanmaması için de azami dikkati gösteriyoruz. Fransa’nın kaybettiği zeminden dolayı bir Türkiye karşıtlığını görüyoruz. Suriye’de bir terör devleti kurulması projesi vardı. Bu ortadan kalktı. Libya’da da yanlış tarafı desteklediler. Libya’nın istikrarı için Fransa da gelsin birlikte çalışalım.”