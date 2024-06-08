Dört ülke daha AP seçimleri için sandık başında

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Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülke, Avrupa Parlamentosunun (AP) yeni üyelerini seçmek üzere sandık başına gidiyor. Hollanda halkının 6 Mayıs’ta sandık başlına gitmesiyle başlayan AP seçimleri, dün Çekya ve İrlanda ile devam etti.

İtalya’da seçmenler, bugün başlayan ve yarın da devam edecek oy kullanma sürecinde 720 üyeli Avrupa Parlamentosu’nun İtalya’ya tahsis edilen 76 üyesini belirlemek üzere demokratik tercihini ortaya koyacak. Oy kullanma işleminin bugün 14.00’te başlayıp 22.00’ye kadar devam edeceği ülkede seçimlerde galibin Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki İtalya’nın Kardeşleri partisi olması bekleniyor. Meloni’nin kazanmasının, ikinci dönemi için aday olan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in yeniden seçilmesinde de etkili olması bekleniyor. Meloni’nin desteğini arayan Von der Leyen, daha önceki açıklamalarında Avrupa Halk Partisi’nin Avrupa Parlamentosu’ndaki aşırı sağcı gruplar ile beraber çalışmasına yeşil ışık yakmış ve tek şartlarının aşırı sağcı partilerin Avrupa Birliği yanlısı olmaları ve “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kuklası olmamaları” olduğunu beyan etmişti.

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SLOVAKYA’DA FİCO SALDIRISININ GÖLGESİNDE SEÇİM

Slovakya’da seçime Başbakan Robert Fico’ya geçtiğimiz ay gerçekleştirilen suikast girişiminin neden olduğu gergin siyasi atmosferde girildi. Yaklaşık 5,4 milyon nüfuslu ülkede seçmenler, Fico’nun liderliğindeki İstikamet - Sosyal Demokrasi (Smer-SD) ve liberal sol eğilimli ana muhalefet partisi İlerlemeci Slovakya’nın (PS) mücadelesine sahne olacak bir seçimde oy kullanıyor. Yaklaşık 4,36 milyon seçmenin oy kullanma hakkına sahip olduğu ülkede sandıklar 07.00 itibarıyla açıldı. Sandığa çıkış oranının geleneksel olarak düşük olduğu Slovakya'da oy kullanma işlemi gece saat 22.00’ye kadar devam edecek.

LETONYA’DA OY KULLANMA 20.00’DA SONA ERECEK

Baltık ülkesi Letonya’da ise seçmenler 08:00 itibarıyla ülke genelindeki 945 oy kullanma noktasında demokratik tercihlerini ortaya koymaya başladı. Avrupa Parlamentosu’nda 9 vekille temsil edilecek ülkede oy kullanma işlemi, akşam saat 20.00 itibarıyla sona erecek.

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MALTA’DA 370 BİN SEÇMENİN OY KULLANACAK

Yaklaşık 370 bin seçmenin oy kullanma hakkına sahip olduğu Akdeniz’deki küçük ada ülkesi Malta’da ise seçmenler sabah 07.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı. Malta vatandaşları, bugünkü seçimlerde 6 Avrupa Parlamentosu üyesinin yanı sıra ülkedeki 68 yerel konseyin üyelerini de belirleyecek.

Seçimlerin ilk gününde Hollanda, ikinci gününde ise Çekya, İrlanda ve Estonya’da halk sandık başına gitmişti.

YARIN 20 ÜLKEDE SEÇİM VAR

Seçimlerin dördüncü ve son günü olacak Pazar günü, 27 üyeli birliğin aralarında Almanya, Fransa ve Polonya’nın da bulunduğu 20 üyesinde oy kullanma işlemi gerçekleştirilecek. Toplamda yaklaşık 360 milyon seçmenin oy kullanma hakkına sahip olduğu Avrupa Parlamentosu seçimlerinde 720 üyeli parlamentodaki temsil oranı, ülkelerin nüfuslarına göre belirleniyor. Bu çerçevede Malta ve Lüksemburg gibi ülkeler 6 vekil çıkarırken, Almanya 96 vekil ile temsil ediliyor.

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SALDIRIYA UĞRAYAN FİCO KOLTUK DEĞNEĞİ İLE OY KULLANDI

Oyunu Bratislava’daki bir hastanede koltuk değneğiyle kullanan Slovakya Başbakanı Robert Fico, “Bu seçim önemli. Savaşın devamını değil, barış girişimlerini destekleyen vekillere oy vermek gerekiyor” dedi.