Dört bölüm 28 madde... Ukrayna için ‘Gazze tarzı’ barış planı

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Ukrayna’daki savaşı sona erdirmeye yönelik yeni bir barış planı hazırlamak için Rusya ile gizli görüşmeler yürüttüğü ortaya çıktı. Amerikalı haber sitesi Axios’a konuşan Amerikalı ve Rus yetkililer, yoğun çalışmaların sürdüğünü doğrularken 28 maddelik bir taslak plan üstünde çalışıldığını bildirdi. Haberde planın, Ukrayna’da barış, güvenlik garantileri, Avrupa’nın güvenliği ve ABD’nin Rusya ve Ukrayna ile gelecekteki ilişkileri olmak üzere dört kategoriye ayrıldığı belirtildi. Üst düzey bir Rus yetkili, Axios’a plan konusunda iyimser olduğunu söylerken Ukrayna ve Avrupalı ülkelerin bu konuda ne düşündüğü henüz bilinmiyor. Ukrayna’nın doğusundaki toprak kontrolü gibi kritik konuların planda nasıl ele alınacağı ise henüz belirsizliğini korusa da söz konusu planın Trump’ın Gazze için geliştirdiği anlaşma modelinden esinlendiği aktarıldı.

MIAMI’DE OLGUNLAŞTI

ABD’li bir yetkili, Trump’ın temsilcisi Steve Witkoff’un planın taslağını hazırladığını ve Rusya’nın Dış Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev ile ayrıntılı bir şekilde görüştüğünü söyledi. Rusya’nın egemen varlık fonunu yöneten ve Ukrayna konusundaki diplomasiyle de yakından ilgilenen Dmitriev, 24-26 Ekim tarihlerinde ABD’yi ziyaret etmiş, Witkoff ve Trump’ın ekibindeki diğer üyelerle üç gün boyunca görüşmelerde bulunmuştu. Görüşmelerin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rus yetkili, anlaşmanın başarı şansı konusunda iyimser olduğunu, çünkü geçmişteki çabaların aksine Moskova’nın tutumunun gerçekten görüldüğünü hissettiğini söylemişti.

SADECE SAVAŞI ELE ALMIYOR

Haberde planın Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ağustos ayında Alaska’da üzerinde uzlaştığı ilkeler temel alınarak hazırlandığı, taslağın sadece Ukrayna’daki savaşı değil, aynı zamanda ABD–Rusya ilişkilerinin yeniden inşasını ve Avrupa’nın güvenlik mimarisini kapsayan geniş bir çerçeve oluşturduğu belirtildi. Ukraynalı bir yetkilinin Axios’a aktardığına göre ise, Witkoff hafta başında Miami’de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Rüstem Umerov ile bir araya gelerek planı görüştü.

RUSLAR DOĞRULAMADI

ABD yönetiminin, savaşı sona erdirmek için yeni bir plan üzerinde çalıştığına yönelik iddialarına yanıt veren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Bu konuda size bilgi verebileceğimiz yeni bir gelişme yok. Alaska’da istişareler yürütülmüştü ve bu istişarelere ilave herhangi yeni bir gelişme bulunmuyor” dedi. Öte yandan The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi de Trump yönetiminin, Savunma Bakanlığı’ndan üst düzey bir heyeti, Rusya-Ukrayna savaşı konusundaki barış görüşmelerinin yeniden başlatılması çabaları kapsamında Kiev’e gönderdiği iddia edildi. Haberde heyetin, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin yanı sıra çok sayıda Ukraynalı yetkili ve temsilciyle görüşmeler yapacağı ileri sürüldü.

RUSLAR YİNE VURDU

Savaşın bitirilmesi yönünde yeni girişimlerden söz edildiği sırada Rus ordusu önceki gece Ukrayna’ya yönelik yeni füze ve dron saldırısı düzenledi. Ülkenin batısında yer alan Ternopil şehrinde sivil yerleşimleri hedef alan Rus füzeleri en az 19 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. NATO üyesi Polonya ile Romanya ise sınıra yakın cereyan eden saldırı nedeniyle alarma geçerek savaş uçaklarını kaldırdı. Ukrayna ordusunun açıklamasına göre Ruslar, Ukrayna’ya 48 füzeyle 470 bomba yüklü dronla saldırdı. En büyük yıkım ve can kaybı ise Polonya sınırına yakın Ternopil şehrinde kaydedildi. Çok katlı birkaç binaya doğrudan isabet eden füzeler büyük yıkıma yol açtı. Harabeye dönen enkazda 19 sivilin cesedine ulaşıldı. - Nerdun Hacıoğlu