Dopingli Trump

COVID-19 tedavisi için hafta sonu nakledildiği Walter Reed Tıp Merkezi’nden önceki gün taburcu olarak Beyaz Saray’a dönen ABD Başkanı Donald Trump’ın (74) gördüğü tedavinin dünyada başka bir örneği olmayabilir. Taburcu olmasından önce ve sonra ABD halkına Twitter’dan seslenen ve “Koronavirüsten korkmayın” diyen Trump, yoğun ilaç kullanıyor.

‘20 YIL ÖNCESİNDEN İYİYİM’

Regeneron tarafından geliştirilen ve henüz kullanım onayı almamış olan bir antikor kokteyli verilen Trump bunun yanı sıra Remdesivir ile Famotidine ve bir tür doping olan Deksametazon ilaçlarını alıyor. Uzmanlar Trump’ın bu ilaçları aynı anda alan dünyadaki tek hasta olabileceğini söylüyor. Trump taburcu olduktan sonra, “Koronadan korkmayın” diyerek herkesin işinin başında olması gerektiğini savunmuş ve “Bunu yapmak zorundaydım. Ben en önde durdum. Bunun tehlikeli olduğunu biliyorum ama yaptım ve atlattım” dedi. Yönetimi altında çok iyi ilaçların geliştirildiğini belirten Trump, “Kendimi 20 yıl önce hissettiğimden bile daha iyi hissediyorum” demişti.

DURUMU DAHA KÖTÜ OLABİLİR

Sağlığı hakkında olumlu açıklamalar yapan Trump’ın durumunun zannedilenden kötü olabileceği düşünülüyor. Deksametazon’un koronayı ağır geçiren hastalarda kullanılması ve Trump’ın doktoru Sean Conley başta olmak üzere yetkililerin yaptığı açıklamalardaki tutarsızlıklar tartışmayı ortaya çıkaran başlıca unsurlar. ABD medyasına açıklamalarda bulunan birçok uzman da doktorlarının “buldukları her şeyi” Trump’ın üzerinde denediklerini, bunun durumunun sanılandan daha kötü olabileceğine işaret ettiğini ifade ediyor.

Bu arada Savunma Bakanlığı’nda üst düzey bir toplantıya katılan Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı’na korona teşhisi konması üzerine ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, testinin negatif çıkmasına rağmen, gönüllü karantinaya girdi.

İLAÇ HAREKETLİLİK YAPIYOR

Trump’a verilen ve bir tür doping olan Deksametazon’un aşırı hareketlilik, duygu dalgalanması, saldırganlık, uyku bozukluğu, hatta büyüklük hissi gibi yan etkilerinin görülebileceği belirtiliyor. Haziran ayında bir çalışmada koronavirüs kaynaklı ölüm oranlarını düşürdüğü belirlenen ilacın, Trump’ın kanındaki oksijen seviyesinin iki defa düşmesinden sonra verildiği açıklanmıştı.

‘MASKEYİ ÇIKARARAK YANLIŞ MESAJ VERDİ’

Donald Trump’ın hastalığı süresince gösterdiği tavır ülkede eleştiri konusu oldu. Sürecin başından itibaren dikkatsiz davranarak çevresindeki insanların hayatını tehlikeye attığı yönünde eleştirilen Trump’a bir tepki de Demokrat rakibi Joe Biden’dan geldi. Florida eyaletindeki seçim kampanyası etkinliğinde konuşan Biden, Beyaz Saray’a döndükten sonra maskesini çıkararak kameralara poz veren Trump’ı “yanlış mesaj vermekle” suçlarken Başkan’ın enfekte bir hasta olarak etrafındakilerden sorumlu olduğunu söyledi. Biden, Trump’ın maske takmamasını bir çok defa eleştirmiş ve bu tavrı “maçoluk” olarak değerlendirmişti.

YİNE GRİPLE KIYASLADI

Öte yandan koronavirüsü bir kez daha grip ile kıyaslayan Trump, bu açıklamasıyla da tepki çekti. Trump, “Grip sezonu yaklaşıyor. Aşıya rağmen her yıl, bazen 100 binden fazla insan ölüyor. Ülkemizi kapatıyor muyuz? Hayır, onunla yaşamayı öğrendik, tıpkı COVID’le yaşamayı öğrendiğimiz gibi” şeklinde tweet atarken, Twitter bu mesajı “yanıltıcı” olduğu gerekçesiyle kısıtladı. Geçtiğimiz haftalarda, Trump’ın koronanın ne kadar tehlikeli olduğunu bildiğini, ancak önemsiz göstermeye çalıştığını itiraf ettiği bir ses kaydı ortaya çıkmışı. Trump destekçileri, Başkan Trump’ın yattığı hastane önünde destek gösterileri yapmıştı.

O KARAR BORSAYI VURDU

Trump, yardımcılarına, seçimlere kadar Demokratlarla yeni bir ekonomi destek paketi müzakere edilmemesi talimatını verdi. Bu gelişme üzerine ABD borsaları satış baskısı altında kaldı. Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 1.3 gerilerken, Nasdaq ve S&P 500 endeksleri günü sırasıyla yüzde 1.5 ve yüzde 1.4 ekside kapattı. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, Trump’ı kişisel menfaatini ülke çıkarlarının önüne koymakla suçladı.