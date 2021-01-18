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Dünya
Nerdun HACIOĞLU
Haber Giriş: 18.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Dönüşü olaylı oldu! Navalni tutuklandı

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Dönüşü olaylı oldu! Navalni tutuklandı
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Rusya’da yönetimin bir numaralı muhalifi Aleksey Navalni, ülkesine dönüşte tutuklandı.

Rusya’da zehirlendikten sonra Almanya’da tedavi olan Navalni, dün, Rus “Pobeda” havayollarının ticari uçuşuyla Moskoya’ya döndü. Ancak “Vnukovo” havalimanına inmesi gereken uçak, kötü hava koşulları gerekçe gösterilerek “Şeremetyevo” havalimanına yönlendirildi. Bu arada, karşılama için Vnukovo’da toplanan onlarca Navalni taraftarı gözaltına alındı. İnişin ardından uçakta diğer yolcularla birlikte bir saat bekletildikten sonra Navalni, pasaport kontrol noktasında polislerce havalimanı karakoluna götürüldü. Ardından Rusya’nın resmi RİA haber ajansı muhalif liderin tutuklandığını duyurdu. Tutuklamaya gerekçe olarak 2014 yılındaki bir dava gösterildi.

AB: DERHAL SERBEST BIRAKILMALI

Tutuklamaya tepki gösteren AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, “Rus yetkililer Aleksey Navalni’nin haklarına saygı göstermek ve onu derhal serbest bırakmak zorunda. Yargının siyasallaşması kabul edilemez” dedi. Ağustos 2020’de uçak yolculuğu sırasında aniden fenalaşarak komaya giren Navalni, Rusya’daki bir hastanede iki gün geçirdikten sonra Almanya’ya sevk edilmiş, kimyasal silah sayılan “Noviçok” ile zehirlendiği belirlenmişti. Kremlin ise, zehirlemeden sorumlu oldukları iddiasını reddediyor.

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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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