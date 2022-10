Donör 150 ve sıra dışı ailesi… “Erkek arkadaşının kardeşin olabileceğini düşünüyorum”

Haberin Devamı

Chrysta Bilton, 2007’nin Eylül ayında bilmediği bazı kardeşleri olduğunu öğrendiğinde üniversiteden yeni mezun olmuştu ve annesi ile birlikte yaşamak için Los Angeles’a yeni taşınmıştı.

Annesi Debra, Chrysta ve kız kardeşi Kaitlyn'le konuşmak istediğinde genç kadın henüz eşyalarını bile yerleştirmemişti.

Debra, “Babanızın gizlice sperm donörü olduğunu öğrendim” dediğinde ikisi de ne yapacaklarını, ne söyleyeceklerini bilemediler. “ABD'nin dört bir yanına dağılmış birkaç biyolojik kardeşiniz olabilir” demişti anneleri.

“Annemin birkaç deyişi sanki çok daha fazlası olabilirmiş izlenimi yarattı” diye aktardı o konuşmayı Chrysta, geçtiğimiz günlerde yayımlanan "Normal Family: On Truth, Love, and How I Met My 35 Siblings" (Normal Aile: Gerçek, Sevgi ve 35 Kardeşimle Tanışmam Üzerine) isimli anı kitabında.

“Bir düzine mi? İki düzine mi? Daha fazla mı? Peki neye benziyorlardı? Kaç yaşındaydılar?”

Doğru sayının yüzlerce olduğunu daha sonra anlayacaklardı...

Debra doğrudan Chrysta'ya bakarak, “Dahası da var” diye ekledi, “Erkek arkadaşının kardeşin olabileceğini düşünüyorum”.

Chrysta, bir partide tanıştığı Max ile kısa süre önce sevgili olmuştu. Max’in ikiz kız kardeşleri vardı. Debra, Max'in ebeveyniyle ortak tanıdıklarıyla konuştuklarını ve ikiz kızların biyolojik babasının da aynı donör olduğunu tahmin ettiklerini söyledi.

Durum git gide karmaşıklaşıyordu. Max ile aynı babayı paylaşmasalar bile aralarında çok yakın bir bağ vardı. Chrysta bu konuşmanın üzerine hemen erkek arkadaşını arayıp, aralarındaki ilişkiyi sona erdirdi.

* * * * *

Her şey birkaç yıl önce, New York Times'ın ülkenin ilk sperm bankalarından biri olan California Cryobank'in üretken bir bağışçısı olan ‘Donör 150’ hakkındaki haberiyle başlamıştı. Yakışıklı ve atletik bir müzisyen olan bu kişinin, sekiz yıl boyunca spermlerini bağışlayarak ayda 400 dolar kazanan bir evsiz olduğu belirtiliyordu.

Haberde adı geçmese de bu kişi Jeffrey Harrison'dı. Jeffrey, haberin kamuoyunda yarattığı ilgiden çok etkilenmişti. Chrysta, Jeffrey'nin haberi okurken kendi kendine, "Ben dünyanın en ünlü isimsiz sperm donörüyüm" diye böbürlendiğine şahit olmuştu.

Bu durum Jeffrey'i Donör 150 olduğunu açıklamaya yöneltti. Çünkü bu reklamdan maddi olarak faydalanabileceğini düşünüyordu. Sperm bağışı yaptığı günler geride kalmıştı ve şimdilerde kıt kanaat geçinebiliyordu.

Sadece bir sorun vardı: Chrysta'nın annesi Debra.

Jeffrey bağışlarının çoğunu isimsiz olarak yapmıştı ama Debra’nın durumu farklıydı. Bekar bir kadın olarak anne olmak isteyen Debra, 1983 yılında kuaförde tanıştığı bu yakışıklı yabancıya spermleri karşılığında tam 2 bin dolar ödemişti.

Jeffrey, kağıt üzerinde mükemmel görünüyordu. Ancak aile geçmişinin çoğu uydurmaydı. İddia ettiği gibi New York Merkez Bankası’nı yöneten ya da Yüksek Mahkeme yargıçlığı yapan akrabaları yoktu.

Debra, Jeffrey'nin sperm bağışı yaptığı tek kişinin kendisi olduğunu sanıyordu. Dahası o günlerde Jeffrey'e bir karavan almak için para biriktirmeye çalışıyordu. Böylece genç adam arabasında yaşamaktan kurtulacaktı. Jeffrey ise Donör 150 olduğunu açıkladığında, Debra'nın karavan almaktan cayacağından emindi.

HAFTADA ÜÇ KEZ SPERM BAĞIŞLADI

Debra'nın sperm bağışı öncesi tek bir şartı vardı: "Aynı şeyi benim dışımda kimse için yapmayacağına hayatın üzerine yemin etmeni istiyorum senden" demişti Jeffrey'e.

Jeffrey bu talebi kabul etse de sözünü uzun süre tutamadı.

Debra için California Cryobank'te yaptığı bağışların ardından doktorlardan sperminin "genetik mükemmellikte" olduğunu öğrendi. Sperm bankasının yetkilileri bu sayede Jeffrey'nin düzenli bir gelire kavuşabileceğini söylüyordu.

Sonuçta Jeffrey neredeyse 10 yıl boyunca haftada 2-3 kez sperm bağışı yapan ve buradan kazandığı parayla geçinen Donör 150 oldu.

ABD’de bir donörün kaç aileye sperm bağışlayabileceğine dair yasal bir sınırlama ya da donörlerin birden fazla bankaya gitmesini engelleyecek herhangi bir yasa bulunmuyor.

KENDİSİNDEN ‘RUH ÇAĞIRAN’ OLARAK BAHSEDERDİ

Jeffrey'nin DNA’sı etkileyici görünüyordu ama donör dosyasında yer almayan tuhaf özellikleri de vardı.

Örneğin sokakta bulduğu hasta rakunları biberonla beslerdi. Kendisinden ‘ruh çağıran’ olarak bahseder, bağış yaparken derin meditasyonlara girdiğini çünkü her bir spermin zaten bilince sahip olduğunu iddia ederdi.

ABD hükümetinin ülkenin farklı yerlerinde üç nükleer bomba patlatmayı planladığına dair çılgın teorileri vardı. Hatta bir keresinde CIA ve FBI’a yakalanmamak için kılık değiştirmek üzere bir peruk satın almış ve Hindistan’a kaçma planları yapmıştı.

‘BEN BÜTÜN AİLELERİN BÖYLE OLDUĞUNU SANIYORDUM’

Debra onun kızlarının hayatında daimi bir unsur olmasını istemiyordu ama yine de yanlarında olmasını istiyordu. Chrysta ve kız kardeşi büyürken, anneleri ayda birkaç kez Jeffrey'i eve çağırır, banyolarında sıcak bir duş almasını sağlar ve hayatlarının bir parçası olarak görünmesini sağlardı.

O günleri kitabında “Babam hiç bizimle yaşamadı ama ben tüm ailelerin böyle olduğunu sanıyordum. Hep yanımızda olan bir annemiz vardı. Baba ise onu çok özlediğimizde birkaç haftada bir gelirdi” sözleriyle anlattı Chrysta.

New York Times'ın haberi yayımlandığında ve Jeffrey ‘Donör 150’ olduğunu açıkladığında Debra öfkeden deliye döndü.

Daha fazla çocuğun ortaya çıktığını ve birbirleriyle bağlantı kurmak için bir sosyal medya grubu kurduklarını öğrendiğinde Jeffrey'e bir röportajda ya da çocuklarından biriyle konuşurken Chrysta ve Kaitlyn'den bahsetmeyi kesinlikle yasakladı.

Hatta Jeffrey'i kaçırmayı bile denedi. Adamı zorla arabasına bindirmeye çalışıp, evliliğe ikna etmek istedi. Böylelikle Donör 150 resmi olarak çocuklarının babası olacak, Chrysta ve Kaitlyn diğer kardeşleri öğrendikleri takdirde bile kendilerini özel hissedeceklerdi.

Bir keresinde de Jeffrey'i karavanında ziyaret etmeye gidip orada tüm çocukları hakkında bir belgesel hazırladığını iddia eden bir TV yapımcısıyla karşılaşan Debra, “Bunlar onun çocukları değil!” diye bağırdı.

‘BU İNSANLARLA BİR DAHA ASLA KONUŞMAYACAĞIZ’

Donör 150 Facebook grubu üzerinden haberleşen çocuklardan biri Chrysta'ya ulaşarak bu ilginç aileye katılmak isteyip istemediğini sordu. Jeffrey, medya röportajlarında Chrysta ve kardeşinden asla bahsetmese de tüm yeni çocuklarına onlardan söz etmişti.

Hem Chrysta hem de kız kardeşi Kaitlyn, kardeşleri olduklarını iddia eden yabancılardan rahatsız oldu. "Bu insanlarla bir daha asla konuşmayacağız, onlara bakmayacağız ya da onları düşünmeyeceğiz" diye anlaştılar.

‘BANA TANIDIĞIM HERKESTEN DAHA ÇOK BENZİYORDU’

Ancak tüm bunlar on yıl sonra değişti.

Mayıs 2015'te, evli ve ilk çocuğuna dokuz aylık hamile olan Chrysta'ya, Jeffrey'nin birçok kızından biri olduğunu iddia eden Jennifer adında bir kadın tarafından bir telefon geldi. Chrysta yine görüşmeyecekti ama bu sefer bir şeylerin farklı olduğunu hissetti.

Chrysta, Jennifer ile kurduğu etkileşim için, "ruhen bana o güne kadar tanıştığım herkesten daha çok benziyordu" dedi.

Bunun üzerine Los Angeles'taki evinde bir buluşma düzenlemeye karar veren Chrysta, Jeffrey'nin varlığından haberdar olduğu 26 üvey kız kardeşini yüz yüze görüşmek ve birbirlerini tanımak üzere davet etti.

Jeffrey davetliler arasında yoktu, çünkü Chrysta geçmişini ilk öğrendiğinde bunalıma girmiş ve ona baba demeyi bırakmıştı. O da herkes gibi Donör 150 diye bahsediyordu Jeffrey'den. Annesi ve kız kardeşi de Donör 150'den uzak durmaya karar vermişti.

GURURLA ODAYA GÖZ GEZDİRDİ

Buluşma öncesi Kaitlyn ablasına "Aynı biyolojiye sahip olmamız onları ailemiz yapmaz" demişti. Kardeşler gelmeye başladığında, Chrysta hepsiyle kısa da olsa zaman geçirmeye tüm kadınları ayrı ayrı tanımaya çalıştı.

Debra ilk başta bu buluşmadan uzak dursa da ertesi gün Jeffrey ve ailesiyle ilgili özenle arşivlediği tüm belgeleri yanına alıp Chrysta'nın kapısını çaldı. Chrysta annesinin fikrini neyin değiştirdiğini bilmiyordu ama yeni kardeşlerinin fotoğrafları elden ele dolaştırıp hiç tanımadıkları babalarına hayranlıkla bakmalarını izliyor ve gözyaşlarını tutmaya çalışıyordu.

O sırada Debra gururla odaya göz gezdiriyordu ve kendini bu büyük, tatlı, alışılmadık ailenin reisi gibi hissediyordu.

Chrysta, "Anladım ki o olmasaydı bu insanların hiçbiri hayatta olmayacaktı” dedi. Bazıları Jeffrey'i California'da bulma planları yapıyordu ama da birçoğu için Chrysta'nın deyişiyle "kardeşlerin birlikte olması yeterliydi".

New York Post’ta yer alan ‘What it’s like to have a sperm donor dad — and meet your 35 siblings’ adlı yazıdan derlenmiştir.