Dönmek istiyor

ABD’nin California eyaletindeki Montecito bölgesine yerleşen çift, kraliyet ailesinden ayrılışlarını resmiyete kavuşturan ve kamuoyunda “Megxit” olarak adlandırılan anlaşmanın bir daha uzatılmasını istedi. Kraliçe Elizabeth’in 95. ve Prens Philip’in 100. doğum günlerinde Londra’da olmayı planladığı aktarılan çiftin bu talebi, ülkeye dönmek istedikleri yorumlarını beraberinde getirdi.