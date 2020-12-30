Dönmek istiyor

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Haber Giriş: 30.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

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GEÇTİĞİMİZ yıl başında daha bağımsız bir hayat sürmek için İngiliz Kraliyet Ailesi’nden ayrılan Prens Harry ve Meghan Markle çiftinin ülkeye dönmek istediği iddia edildi.

ABD’nin California eyaletindeki Montecito bölgesine yerleşen çift, kraliyet ailesinden ayrılışlarını resmiyete kavuşturan ve kamuoyunda “Megxit” olarak adlandırılan anlaşmanın bir daha uzatılmasını istedi. Kraliçe Elizabeth’in 95. ve Prens Philip’in 100. doğum günlerinde Londra’da olmayı planladığı aktarılan çiftin bu talebi, ülkeye dönmek istedikleri yorumlarını beraberinde getirdi.

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