Donetsk Valiliği: “147 sivil öldü, 584 vatandaş yaralandı”

Haberin Devamı

Rusya ve Ukrayna savaşında 40. güne girildi. Rusya saldırılarında yüzlerce Ukraynalı sivil vatandaş hayatını kaybederken, savaştan en çok etkilenen yerlerden biri olan Donetsk kenti, bombalanmaya devam ediyor.



Donetsk Valisi Pavlo Kyrylenko bölgedeki son duruma ilişkin yaptığı açıklamasında, “Her gün 09.00 itibariyle Rusya saldırılarında hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuyoruz. Rusya’nın işgalinin başlangıcından bu yana Donetsk bölgesindeki bombardımanlarda 147 sivil hayatını kaybetti, 584 kişi yaralandı. Mariupol ve Volnovaha’daki sivil kayıpların sayısı henüz bilinmiyor. Rusya ölüm ve yıkım getiriyor” ifadelerini kullandı.

161 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ



Ukrayna Başsavcılığı, Ukrayna’daki sivil ölümlere yönelik yaptığı açıklamada, Rus saldırılarının başladığı 24 Şubat’tan 4 Nisan’a kadarki 40 günlük süreçte 425 çocuğun zarar gördüğünü, bunlardan 161’inin hayatını kaybettiğini ve 264’ünün de yaralandığını belirtti.