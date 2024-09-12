Donetsk saldırısında Kızılhaç çalışanları öldü

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Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesinde gerçekleşen bir saldırıda üç çalışanının öldüğünü, iki çalışanının da yaralandığını açıkladı.

Bombardımanın yardım dağıtım bölgesini vurduğunu belirten Kızılhaç Komitesi, saldırıyı “vicdansızlık” olarak nitelendirdi ancak saldırının arkasında kimin olduğunu açıklamadı.

Kızılhaç Komitesi, Donetsk şehrinin kuzeyindeki Virolyubivka köyünde odun ve kömür dağıtmaya hazırlandıklarını söyledi.

Kızılhaç Komitesi, Donetsk'in cephe bölgesinde düzenli olarak faaliyet gösterdiklerini ve araçlarının açıkça işaretlendiğini belirtti.

“Kızıl Haç personeline yönelik saldırıları en güçlü şekilde kınıyorum” diyen Kızılhaç Komitesi Başkanı Mirjana Spoljaric "Meslektaşlarımızı kaybetmenin yasını tutuyoruz ve yaralılarla ilgileniyoruz. Bugün kalbimiz kırık" ifadesinde bulundu.

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BBC'de yer alan habere göre, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, saldırıdan Rusya'yı sorumlu tuttu ve bunun "Bir başka Rus savaş suçu" olduğu yorumunu yaptı.

Zelenski, “Bugün işgalciler Uluslararası Kızılhaç Komitesi insani yardım misyonunun araçlarına saldırdı” dedi.