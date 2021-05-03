Amerikalı astronotlar Mike Hopkins, Victor Glover ve Shannon Walker ile Japon Soichi Noguchi’yi taşıyan SpaceX şirketine ait Dragon kapsülü Florida açıklarında Meksika Körfezi’ne indi. Böylece 1968 yılında Ay’dan dönen Apollo 8 mürettebatından bu yana ilk kez gece karanlığında suya iniş gerçekleştirilmiş oldu. Kapsülün normal şartlarda gündüz dönüşü planlanmıştı ancak açık denizdeki olumsuz hava koşulları iki denemenin iptal edilmesine neden oldu. Bunun üzerine sakin hava koşullarından yararlanmak isteyen NASA, dönüşü geceye aldı.

Uzayda 167 gün geçiren astronotlar bu alanda rekora imza attılar. NASA astronotlarının bundan önceki en uzun görevi, 84 gün ile 1974’te “Skylab Uzay İstasyonu” personeli tarafından icra edilmişti.

MÜRETTEBAT 11 KİŞİ

Şu anda UUİ’de görev yapan 7 kişi bulunuyor. Bunlardan 4’ü geçtiğimiz hafta yine SpaceX tarafından uzaya taşınmıştı. Dünkü geri dönüşten önce mürettebat sayısı 11’e çıkan UUİ, bir haftalığına da olsa tarihinin en kalabalık günlerini yaşamıştı. UUİ’de tüm zamanların rekoru ise 13 personel.

BİR SONRAKİ FIRLATMA EKİMDE

SpaceX, bir sonraki insanlı fırlatmayı ekim ayında yapacak. 2011’de yüksek maliyetinden ötürü mekik programının sonlandırılmasından bu yana Amerikalı astronotları Rusya uzaya taşıyordu. Geçen yılın mayıs ayından beri ise NASA, bu görevi SpaceX’e devretti.

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