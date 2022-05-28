Donbas'ta son durum: Kritik öneme sahip Lyman kasabası Rusların elinde...

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in askeri birliklerini Başkent Kiev ve çevresinden çekip Doğu'ya yönelteceğini açıklaması ile tüm dikkatini Donbas bölgesine çeviren Rus birlikleri saldırılarını sürdürüyor.

RUSYA KRİTİK KASABAYI ELE GEÇİRDİ

Lyman, Donets nehri üzerindeki önemli demiryolu ve karayolu köprülerine erişim noktası olduğu için bölgede stratejik bir öneme sahip.

Rusya Savunma Bakanlığı az önce yaptığı açıklama ile Lyman kasabasının Rus güçlerinin tam kontrolüne geçtiğini duyururken, Ukrayna Rusya'nın Lyman'ın çoğunu ele geçirdiğini ancak Sloviansk'a ilerlemelerinin durdurulduğunu iddia ediyor.

İngiltere de Lyman'nın büyük bir kısmının Rus kuvvetlerinin eline geçtiğini doğrulayıp, söz konusu zaferle beraber Rus birliklerinin önümüzdeki günlerde nehri geçmeye çalışacağı uyarısında bulundu.



Lyman uydu görüntüleri-Rus birlikleri böyle görüntülendi

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ZELENSKİ: DONBAS UKRAYNALI OLACAK

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski Donbas'taki son duruma ilişkin yaptığı açıklamada Rus güçlerinin bölgeye maksimum şekilde yoğunlaştığını söyleyerek durumun çok kolay olmadığını kabul etti.

Lyman kasabası Donbas bölgesinin Ukrayna kontrolündeki bölümünün başkenti olan Sloviansk ve Kramatorsk için anahtar rolünde.

Zelenski Donbas için net konuştu ve "Düşman birlikleri füze ve uçak saldırıları yapıyor. Mevcut savunma kaynaklarımızın izin verdiği şekilde topraklarımızı koruyoruz. Bunları artırmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. İşgalciler Lyman veya Sievierodonetsk'in kendilerine ait olacağını düşünüyorlarsa yanılıyorlar. Donbas Ukraynalı olacak.” dedi.

Zelenski savaşın nasıl sonlanacağına dair konuşacağı tek Rus yetkilinin Putin olduğunu da sözlerine ekledi.

LUHANSK VALİSİ:UKRAYNA KUVVETLERİ GERİ ÇEKİLMEK ZORUNDA KALABİLİR

Luhansk valisi Serhiy Gaidai bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna kuvvetlerinin Luhansk'taki son direniş ceplerinden geri çekilmesi gerekebileceğini duyurdu.

Bölgedeki binaların yüzde 90'ının hasar gördüğünü belirten Gaidai, "Kendimizi savunmak için yeterli güce ve kaynağa sahibiz. Ancak kuşatılmamak için geri çekilmemiz gerekebilir." dedi.

Geri çekilme kararı Putin'i Ukrayna'nın Luhansk ve Donetsk bölgelerini tamamen ele geçirme hedefine yaklaştıracağı için endişe ile karşılandı.



Yıkılan binalar uydudan böyle görüntülendi

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REFERANDUM İDDİASI

Ukraynalı ayrılıkçıların lideri Denis Pushilin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Rusya'nın Donetsk ve Luhansk'ın tamamını ele geçirmesi halinde bir referandum düzenleneceğini açıklamıştı.

RUSYA'DAN YENİ FÜZE DENEMESİ

Rus birlikleri Donbas bölgesindeki ilerleyişini sürdürürken Rusya Savunma Bakanlığı bugün Barents Denizi’nden fırlatılan Zirkon hipersonik seyir füzesinin Beyaz Deniz’de yaklaşık bin kilometre ötede bulunan hedefi başarılı şekilde vurduğunu duyurdu.

Bakanlık, füzenin fırlatıldığı anlara ait yaptığı paylaşımda, “Füzenin fırlatılması yeni silah testinin bir parçasıdır” ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Zirkon seyir füzelerini yeni nesil rakipsiz silah sistemlerinin bir parçası olarak tanımlamıştı. Rusya geçtiğimiz yıl, savaş gemilerinden ve denizaltılardan Zirkon füzeleri fırlatmıştı. Hipersonik silahlar, ses hızından 9 kat daha hızlı hareket edebiliyor.



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Rusya'nın füze açıklamasının ardından bir açıklama da Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden geldi. Silahlı kuvvetler 94 gün süren çatışmaların ardından Rusya'nın kayıplarını sosyal medya hesaplarından yayınladı.

Savaşın başlamasından bu yana 30 binden fazla Rus askerinin öldürüldüğünü iddia eden Ukrayna, en az 207 Rus uçağı, 180 helikopter, 1.330'dan fazla tank, 13 askeri bot, 93 uçaksavar sistemi ve 200 çoklu fırlatma roket sisteminin yanı sıra binlerce askeri araç ve yakıt tankının imha edildiğini açıkladı.