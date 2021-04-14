Ukrayna SilahlÄ± Kuvvetlerinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä±larÄ±n dÃ¼n beÅŸ kez ateÅŸkes ihlali yaptÄ±klarÄ± belirtildi. Donbas bÃ¶lgesinde Rusya yanlÄ±sÄ± ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä±larÄ±n, Ukrayna birliklerine ateÅŸ aÃ§masÄ± sonucuÂ bir Ukrayna askerinin daha hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi.

AyrÄ±lÄ±kÃ§Ä±larÄ±n tanksavar bombasÄ± fÄ±rlatÄ±cÄ± ve hafif silahlarla aÃ§tÄ±klarÄ± ateÅŸ sonucu ise Ã¼Ã§ Ukrayna askerinin yaralandÄ±ÄŸÄ±, Ukrayna birliklerinin saldÄ±rÄ±lara ateÅŸ aÃ§arak karÅŸÄ±lÄ±k verdikleri kaydedildi.

Ã–te yandan, Donbas bÃ¶lgesinde nisan ayÄ±nda 12Â olmak Ã¼zere yÄ±lbaÅŸÄ±ndan bu yana toplam 30 UkraynalÄ± asker Ã§atÄ±ÅŸmalarda hayatÄ±nÄ± kaybetti.

RUSYA- UKRAYNA GERGÄ°NLÄ°ÄžÄ°Â

Ukrayna Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Ruslan HomÃ§ak, 30 Mart'ta Meclis'te yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Rusya'nÄ±n tatbikat bahanesiyle Ukrayna sÄ±nÄ±rlarÄ± yakÄ±nlarÄ±na asker sevkiyatÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti.

Donbas bÃ¶lgesindeki krizin Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ne iliÅŸkin Rusya, Ukrayna ve Avrupa GÃ¼venlik ve Ä°ÅŸ BirliÄŸi TeÅŸkilatÄ±ndan (AGÄ°T) oluÅŸan ÃœÃ§lÃ¼ Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlÄ± ateÅŸkes kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±.

BÃ¶lgede sÃ¶zde baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan eden Rusya yanlÄ±sÄ± ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä±larla Kiev yÃ¶netimi arasÄ±nda 2014'ten bu yana sÃ¼ren Ã§atÄ±ÅŸmalarda 13 binden fazla kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.

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