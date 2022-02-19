Donbass’taki saldırıda bilanço arttı! Ukrayna ordusu son durumu açıkladı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Rusya füzeleri fırlattı, Putin böyle izledi İşte ilk görüntüler...Rusya füzeleri fırlattı, Putin böyle izledi! İşte ilk görüntüler...#RUSYA
Malatyada görülmemiş protesto Sebebi belli olduMalatya'da görülmemiş protesto! Sebebi belli oldu#Yeni Malatyaspor
Avrupayı Zeynep vurdu İnanılmaz görüntüler... Çok sayıda ölü ve yaralı varAvrupa'yı 'Zeynep' vurdu! İnanılmaz görüntüler... Çok sayıda ölü ve yaralı var#Eunice Fırtınası
İşte günlük tabloda son durum Bakan Kocadan Molnupiravir hatırlatmasıİşte günlük tabloda son durum! Bakan Koca'dan 'Molnupiravir' hatırlatması#Koronavirüs
Zelenskiden NATOya çağrı: Dürüst davranınZelenski'den NATO'ya çağrı: 'Dürüst davranın'#Zelenskiy
Canlı: Dolmabahçede gol sesi Skor...Canlı: Dolmabahçe'de gol sesi! Skor...#Süper Lig
Cumhurbaşkanı Erdoğandan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Yetkili isim duyurdu: Rusya saldırmaya hazır Peş peşe patlama sesleri...Yetkili isim duyurdu: Rusya saldırmaya hazır! Peş peşe patlama sesleri...#RUSYA
Konyada facia: 6 kişi hayatını kaybettiKonya'da facia: 6 kişi hayatını kaybetti#Konya
Teknoloji devinin başı belada 5 milyon euro cezaya çarptırıldıTeknoloji devinin başı belada! 5 milyon euro cezaya çarptırıldı#Apple
Asansörde tecavüz girişimi davasında kararAsansörde tecavüz girişimi davasında karar!#Esenyurt
İkiz kardeşler buluşuyor: Hayranları, nefeslerini tuttu'İkiz' kardeşler buluşuyor: Hayranları, nefeslerini tuttu#Kate Middleton
Yıldızların arkasındaki karanlık Kime dokunsa şampiyon oluyor ama...Yıldızların arkasındaki karanlık! Kime dokunsa şampiyon oluyor ama...#Eteri Tutberidze
Hande Erçelin hamlesine Kerem Bürsinden jet karşılıkHande Erçel'in hamlesine Kerem Bürsin'den jet karşılık!#Hande Erçel
Ünlü oyuncunun annesi dev yapım şirketini aramış: Oğlumun tuvalete gitmesine izin verinÜnlü oyuncunun annesi dev yapım şirketini aramış: Oğlumun tuvalete gitmesine izin verin#Tom Holland
HABERLERDünya Haberleri

Donbass’taki saldırıda bilanço arttı! Ukrayna ordusu son durumu açıkladı

#Donbass#Ukrayna#Saldırı
Donbass’taki saldırıda bilanço arttı Ukrayna ordusu son durumu açıkladı

Ukrayna ordusu, Donbass’ta düzenlenen saldırıda 1 askerin daha hayatını kaybettiğini, 4 askerin de yaralandığını duyurdu.

Haberin Devamı

Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna askerleri arasında çatışmalar yoğunlaştı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, ülkenin doğusundaki Donbass'ta Rusya yanlısı ayrılıkçılar tarafından açılan ateş sonucu 1 Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Silahlı Kuvvetleri’nden Donbass’taki son duruma yönelik açıklamada 1 askerin daha hayatını kaybettiği, 4 askerin de ağır yaralandığı ifade edildi.

Otomatik silahlar, havan topları ve tanksavarlarla açılan ateş sonucunda bugün saat 17:00 itibariyle 70 kez ihlal tespit edildiği duyuruldu.

Ukrayna ordusu tarafından durumun kontrol altında olduğu bildirilirken, gerektiğinde karşı tarafa aynı yolla cevap verileceği de belirtildi.

Gözden Kaçmasın

Rusya Ukrayna sınır hattında seferberlik kararı Birden fazla patlama sesi duyuldu....Rusya Ukrayna sınır hattında 'seferberlik' kararı! Birden fazla patlama sesi duyuldu....Haberi Görüntüle

KİEV YÖNETİMİNDEN DONBASS'TA SALDIRI İDDİASINA TEPKİ

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı tarafından Rusya'nın Ukrayna'yı Donbass'ta silahlı saldırıya hazırlandığı iddiasıyla suçlamasına yönelik dün yapılan açıklamada, "Ukrayna vatandaşları, temas hattının her iki tarafında da ikamet ediyor. Onların barışı, güvenliği ve esenliği Ukrayna için mutlak bir önceliktir. Ukrayna hükümetinin geçici olarak işgal edilen Donetsk ve Luhansk bölgelerinde bir saldırı operasyonu başlatmayı planladığına dair iddialar gerçekten çok uzak. Ukrayna ayrıca Donbass'ta herhangi bir sabotaj eylemi gerçekleştirmiyor ve gerçekleştirmeyi planlamıyor" ifadeleri kullanılmıştı.

Haberin Devamı

AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE SÜRDÜRÜLMÜŞTÜ:

"Rusya'nın zaten gergin olan güvenlik durumunu kışkırtma girişimlerini kesinlikle reddediyoruz. Siyasi-diplomatik çözüme sıkı sıkıya bağlıyız ve ortaklarımızla birlikte gerilimi azaltmak ve durumu diplomatik diyalogla uyumlu tutmak için çabalarımızı en üst düzeye çıkarıyoruz. Buna karşılık, Rusya Federasyonu'nun kitlesel dezenformasyon yayma kampanyasını başlattığını, Ukrayna mevzilerini ve sivil altyapıyı Minsk Anlaşmalarınca yasaklı olan silahları kullanarak bombalama sayısını artırdığını ve güvenlik durumunu tırmandırdığını görüyoruz. Başta yabancı devletler ve uluslararası kuruluşlar olmak üzere uluslararası toplumu, Rusya Federasyonu ve Donbass'taki işgalci idarelerinin gerçekleştirdiği siyasi-diplomatik çözüm sürecini baltalayan provokasyonları derhal kınamaya çağırıyoruz. Uygun tepkinin olmaması veya tarafsız bir duruşun sergilenmesi, Rusya'nın durumu daha fazla tırmandırmasına hizmet edecektir."

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Ukrayna lideri Zelenskiyden çağrı: NATO Ukrayna konusunda dürüst davranmalıUkrayna lideri Zelenskiy'den çağrı: NATO Ukrayna konusunda dürüst davranmalı!Haberi Görüntüle

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Putin'den gözdağı gibi savaş tatbikatı
daha fazla video içinPutin'den gözdağı gibi savaş tatbikatı
Haberle ilgili daha fazlası:
#Donbass#Ukrayna#Saldırı

BAKMADAN GEÇME!

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı?

#Rus Gribi
Wordle çılgınlığı Türkçeye geldi Oyunun Türk yazılımcısı: Kelimeleri rastgele seçiyorum

Wordle çılgınlığı Türkçe'ye geldi! Oyunun Türk yazılımcısı: "Kelimeleri rastgele seçiyorum"

#Wordle
İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor

İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç! Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor?

#Elon Musk

BAKMADAN GEÇME!

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı?

#Rus Gribi
Wordle çılgınlığı Türkçeye geldi Oyunun Türk yazılımcısı: Kelimeleri rastgele seçiyorum

Wordle çılgınlığı Türkçe'ye geldi! Oyunun Türk yazılımcısı: "Kelimeleri rastgele seçiyorum"

#Wordle
İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor

İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç! Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor?

#Elon Musk