Donbass’taki saldırıda bilanço arttı! Ukrayna ordusu son durumu açıkladı

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Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna askerleri arasında çatışmalar yoğunlaştı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, ülkenin doğusundaki Donbass'ta Rusya yanlısı ayrılıkçılar tarafından açılan ateş sonucu 1 Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Silahlı Kuvvetleri’nden Donbass’taki son duruma yönelik açıklamada 1 askerin daha hayatını kaybettiği, 4 askerin de ağır yaralandığı ifade edildi.

Otomatik silahlar, havan topları ve tanksavarlarla açılan ateş sonucunda bugün saat 17:00 itibariyle 70 kez ihlal tespit edildiği duyuruldu.

Ukrayna ordusu tarafından durumun kontrol altında olduğu bildirilirken, gerektiğinde karşı tarafa aynı yolla cevap verileceği de belirtildi.

KİEV YÖNETİMİNDEN DONBASS'TA SALDIRI İDDİASINA TEPKİ

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı tarafından Rusya'nın Ukrayna'yı Donbass'ta silahlı saldırıya hazırlandığı iddiasıyla suçlamasına yönelik dün yapılan açıklamada, "Ukrayna vatandaşları, temas hattının her iki tarafında da ikamet ediyor. Onların barışı, güvenliği ve esenliği Ukrayna için mutlak bir önceliktir. Ukrayna hükümetinin geçici olarak işgal edilen Donetsk ve Luhansk bölgelerinde bir saldırı operasyonu başlatmayı planladığına dair iddialar gerçekten çok uzak. Ukrayna ayrıca Donbass'ta herhangi bir sabotaj eylemi gerçekleştirmiyor ve gerçekleştirmeyi planlamıyor" ifadeleri kullanılmıştı.

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AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE SÜRDÜRÜLMÜŞTÜ:

"Rusya'nın zaten gergin olan güvenlik durumunu kışkırtma girişimlerini kesinlikle reddediyoruz. Siyasi-diplomatik çözüme sıkı sıkıya bağlıyız ve ortaklarımızla birlikte gerilimi azaltmak ve durumu diplomatik diyalogla uyumlu tutmak için çabalarımızı en üst düzeye çıkarıyoruz. Buna karşılık, Rusya Federasyonu'nun kitlesel dezenformasyon yayma kampanyasını başlattığını, Ukrayna mevzilerini ve sivil altyapıyı Minsk Anlaşmalarınca yasaklı olan silahları kullanarak bombalama sayısını artırdığını ve güvenlik durumunu tırmandırdığını görüyoruz. Başta yabancı devletler ve uluslararası kuruluşlar olmak üzere uluslararası toplumu, Rusya Federasyonu ve Donbass'taki işgalci idarelerinin gerçekleştirdiği siyasi-diplomatik çözüm sürecini baltalayan provokasyonları derhal kınamaya çağırıyoruz. Uygun tepkinin olmaması veya tarafsız bir duruşun sergilenmesi, Rusya'nın durumu daha fazla tırmandırmasına hizmet edecektir."

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