MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriDonald Trump'tan Vladimir Putin ile görüşecek Joe Biden'a mesaj: 'Toplantı esnasında uyuyakalma'
GeriDünya Donald Trump'tan Vladimir Putin ile görüşecek Joe Biden'a mesaj: 'Toplantı esnasında uyuyakalma'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
AA
Haber Giriş: 11.06.2021 - 03:18 | Son Güncelleme:

Donald Trump'tan Vladimir Putin ile görüşecek Joe Biden'a mesaj: 'Toplantı esnasında uyuyakalma'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Donald Trump'tan Vladimir Putin ile görüşecek Joe Biden'a mesaj: 'Toplantı esnasında uyuyakalma'

Eski ABD Başkanı Donald Trump, "(ABD Başkanı Joe) Biden'a, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde iyi şanslar diliyorum. Biden, toplantı esnasında uyuyakalma ve Putin'e en samimi dileklerimi ilet." mesajını verdi.

Trump, yaptığı yazılı açıklamada, başkanlığı döneminde Putin ile Helsinki'de çok verimli bir toplantı yaptığını belirterek, "Gecikmiş yalancı basının toplantıyı yansıtma şeklinin aksine, ABD bu toplantıda Putin'in ve Rusya'nın saygısı da dahi birçok şeyi kazanmıştı." görüşünü paylaştı.

Kendisine yönelik Rusya soruşturmasını "Hillary Clinton ve Demokratlar tarafından fonlanan bir tezgah" olarak nitelendiren Trump, bu soruşturmanın yol açtığı zorluklara rağmen kendisinin Putin ve Rusya ile iyi ilişkiler kurduğunu belirtti.

Trump 16 Haziran'da Cenevre'de gerçekleşecek Biden-Putin Zirvesine ilişkin ise "(ABD Başkanı Joe) Biden'a, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde iyi şanslar diliyorum. Biden, toplantı esnasında uyuyakalma ve Putin'e en samimi dileklerimi ilet." ifadesini kullandı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi