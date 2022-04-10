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Donald Trump'tan Mehmet Öz açıklaması

#Trump#Mehmet Öz#ABD
Donald Trumptan Mehmet Öz açıklaması

ABD'de "The Dr. Oz Show" programının sunucusu olarak tanınan ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz ile ilgili açıklamalarda bulunan eski ABD Başkanı Donald Trump, ABD Senatosuna aday olan Öz'e destek verdi.

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ABD'de siyasete girmeye hazırlanan ünlü Türk doktor Mehmet Öz'e Donald Trump'tan destek geldi.

Eski başkan, Pensylvania eyaletinden aday olan Öz'e destek vereceğini belirtti ve yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

'Pensylvania eyaletinin sakinleri, zeki ve çok iyi bilinen bir doktor olan Mehmet Öz'ü ABD Senatosuna seçerek ABD'yi korumak için çok iyi bir fırsata sahip.'

Öz'ün ön seçimlerden başarıyla çıkacağına inandığını belirten Trump, 'ABD'ye akla hayale gelmez zararlar verme peşinde olan radikal solcu Demokratlara karşı Mehmet Öz genel seçimleri kazanabilme şansı son derece yüksek bir kişidir' ifadesini kullandı.

Öz, geçtiğimiz aylarda ABD Senatosu'na girebilmek için eski ABD Başkanı Donald Trump'ın partisi Cumhuriyetçi Parti'den adaylığını koyma kararı almıştı.

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Öz yayınladığı bir video ile Cumhuriyetçi Parti'nin Pensilvanya eyaletinden Senato adaylığı için yarışacağını duyurmuştu.

PROGRAMI O EYALETLERDE YAYINDAN KALKTI

ABD yasaları gereği 61 yaşındaki Öz'ün televizyon programı aday olduğu Pensilvanya ve komşu eyaletlerde yayından kaldırıldı.

Öz'ün programına uygulanan bu yasak seçim bitene kadar devam edecek.

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