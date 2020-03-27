MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriDonald Trump'tan flaş corona virüs açıklaması: Çin ile birlikte çalışacağız
GeriDünya Donald Trump'tan flaş corona virüs açıklaması: Çin ile birlikte çalışacağız
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
DA
Haber Giriş: 27.03.2020 - 18:37,Son Güncelleme:/

Donald Trump'tan flaş corona virüs açıklaması: Çin ile birlikte çalışacağız

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Donald Trump'tan flaş corona virüs açıklaması: Çin ile birlikte çalışacağız
Abone Olgoogle-news

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyadan yaptığı açıklamada koronavirüs salgına karşı Çin ile birlikte çalışacaklarını açıkladı. Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştüğünü ifade etti. Trump "Çin çok şeyler yaşadı, virüsü çok iyi anladılar" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin corona virüsten en fazla etkilenen ülke olması sonrası ABD Başkanı Donald Trump'tan flaş bir açıklama geldi. Trump corona navirüs salgına karşı Çin ile birlikte çalışacaklarını açıkladı.

Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştüğünü ifade etti. Trump "Çin çok şeyler yaşadı, virüsü çok iyi anladılar" dedi.

ABD VAKA SAYILARINDA ÇİN VE İTALYA'YI GERİDE BIRAKTI

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, Kovid-19 salgınında ABD, 82 bin 179 vaka sayısı ile dünya genelinde Çin ve İtalya'yı geride bırakarak ilk sıraya yükseldi. ABD'deki Kovid-19 kaynaklı yaşamını yitirenlerin sayısı ise 1177'ye yükseldi.

New York, ABD'de 37 bin 738 vaka ve 385 can kaybı ile salgının en fazla etkisini gösterdiği eyalet olarak öne çıkıyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle